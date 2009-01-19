Turistlerin tercihi Topkapı ve Efes

Yerli ve yabancı turistler, geçen yıl en fazla Topkapı Sarayı, Ayasofya ve Mevlana müzeleri ile Efes, Hierapolis ve Myra ören yerlerine ilgi gösterdi.



Müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı geçen yıl 22 milyona, elde edilen gelir 116 milyon TL'ye çıktı.

Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerlerini geçen yıl toplam 22 milyon 662 bin 590 kişi ziyaret etti. Ziyaretçi sayısı 2007 yılında 19 milyon 87 bin 633 kişiydi.



Türkiye'nin en fazla gezilen ilk üç müzesi yine değişmedi. Ancak, en çok gezilen müzeler sıralamasında önceki yıl birinciliği alan Ayasofya, bu yıl yerini Topkapı Sarayı'na bıraktı.

Buna göre, geçen yıl, Osmanlı'nın görkemiyle sadeliği birleştiren, içinde birçok nadide eseri barındıran Topkapı Sarayı'nı 2 milyon 526 bin 251; sanat tarihi ve mimarlıkta baş yapıtlar arasında yer alan Ayasofya Müzesi'ni 2 milyon 206 bin 968 kişi gezdi.



En çok gezilen müzeler sıralamasında, ''Ne olursan ol, gel'' sözleriyle tüm insanları kucaklayan Mevlana'yı anlatan Mevlana Müzesi, üçüncülüğü aldı. Müzeyi, toplam 1 milyon 584 bin 170 kişi ziyaret etti.



Hacıbektaş ve Noel Baba'ya yoğun ilgi



Turistler, ''üç büyükler''den sonra en çok Hacıbektaş, Noel Baba ve İstanbul Arkeoloji müzelerine ilgi gösterdi.



''Yolumuz, ilim, irfan ve insanlık sevgisi üzerine kurulmuştur'' diyen ve hoşgörüyü aşılayan Hacı Bektaş Veli'yi anlatan Hacıbektaş Müzesi'ni geçen yıl 663 bin 166 kişi ziyaret etti.

Aslen Anadolulu olmasına rağmen kırmızı kalın mantosu ve ren geyikleri nedeniyle kuzey kutbuyla özdeşleştirilen Noel Baba'nın müzesini 484 bin 447, Anadolu'nun zengin tarihini tek mekanda birleştiren İstanbul Arkeoloji Müzesi 362 bin 744 ziyaretçi çekti.



En fazla ziyaretçi alan diğer müzeler ise şöyle:



Müze Toplam Kişi



• Alanya Kalesi 325 bin 985

• Anadolu Medeniyetleri M. 289 bin 752

• Milet Müzesi 260 bin 899

• Bodrum Su Altı Arkeoloji 207 bin 414

• Gaziantep Müzesi 203 bin 198



Efes yine gözde



Bakanlığa bağlı en çok ziyaret edilen ören yerleri arasında ilk üç sırayı Efes, Hierapolis ve Göreme aldı. Antik dünyanın en önemli merkezlerinden olan, günümüzde de eşsiz kalıntılarıyla Türkiye'nin en gözde antik kenti vasfını koruyan Efes'i geçen yıl yerli ve yabancı 1 milyon 678 bin 756 kişi gördü.



Beyaz travertenleriyle dünyanın ilgisini çeken Pamukkale'nin hemen yanındaki Hierapolis antik kenti, gladyatörlerin dövüştüğü tiyatrosu, şehrin giriş kalıntıları ve antik hamamıyla her yıl birçok turisti ağırlıyor. Bu tarihi mekanı da geçen yıl 1 milyon 231 bin 89 kişi ge

zdi.



Doğa ve insanın bir araya gelmesiyle oluşan Peri bacalarının gizemli güzelliğini gösteren Göreme Açık Hava Müzesi ise 656 bin 804 ziyaretçi çekti.



Ayrıca, Kaş-Finike arasındaki çarpıcı kaya mezarlarıyla ünlü Myra'yı geçen yıl 490 bin 606; Anadolu'daki Roma tiyatrolarının sahnesiyle günümüze ulaşabilen en eski ve sağlam bir örneği Aspendos'u 373 bin 604 kişi ziyaret etti.



Geçen yıl en çok ziyaretçi çeken diğer ören yerleri şöyle:



Ören Yeri Toplam Kişi



• Kaymaklı Yer Altı Şehri 357 bin 760

• Troia 298 bin 421

• Perge 235 bin 145

• Akropol 232 bin 224

• Olympos 230 bin 312

• Derinkuyu Yer Altı Şehri 224 bin 933

Öte yandan, İshak Paşa Sarayı 134 bin 348, St. Jean Anıtı ise 261 bin 25 ziyaretçi sayısıyla en fazla gezilen yerler arasına girdi.



Gelirde ilk üç



Kültür ve Turizm Bakanlığının müze ve ören yerlerindeki bilet gelirlerinden yüzü güldü.

Buna göre, Topkapı Sarayı'ndan 22 milyon 305 bin 337 TL, Ayasofya Müzesi'nden 21 milyon 81 bin 410 TL gelir elde edildi. Hierapolis Ören Yeri'nden 14 milyon 314 bin 640, Efes'ten 12 milyon 769 bin 459 TL, Göreme'den 3 milyon 539 bin 666 TL, Aspendos'tan 2 milyon 239 bin 410 TL, Mevlana Müzesi'nden 1 milyon 920 bin 727 TL gelir sağlandı.

Ayrıca, Noel Baba, İstanbul Arkeoloji, Anadolu Medeniyetleri, Bodrum Sualtı gibi müzeler ile Myra, Troia, Perge ve Akropol gibi ören yerleri 1'er milyon TL'yi aşkın gelir bıraktı.

