Turistlerin ilgisi otel inşaatlarını artırdı

Almanya tatil ülkeleri arasında gittikçe önem kazanıyor. Özellikle yabancı turistlerin gösterdiği
yoğun ilgi nedeniyle birçok kentte otel bulmak sıkıntılı olabiliyor. Bu gelişmeler ışığında turizm
sektörü kendini geleceğe hazırlarken, otel inşaatlarına da ağırlık veriyor. Yatırımcılar gelişen
turizm sektörüne paralel olarak otel inşaatına yöneliyorlar.
Tophotelprojects adlı pazar araştırma kuruluşundan konuyla ilgili yapılan açıklamada gelecek
yıl en az iki yıldızlı 193 otel inşaatının tamamlanarak, hizmete açılacağı belirtildi. Böylece
otelcilik sektörüne 23 bin 300 civarında oda eklenmiş olacak. Açıklamada içinde
bulunduğumuz 2015 yılında ülke genelinde 120 yeni otelin açıldığı vurgulandı.
Almanya Oteller Birliği branşta görülen canlanmaya gerekçe olarak Almanya'nın bir turizm
ülkesi olarak gittikçe cazip hale gelmesini gösterdi. Ayrıca Almanların tüketim konusunda şu
sıralarda sergilediği tutumun da bunda etkili olduğu belirtilerek, otel fiyatlarının AB
standartlarının altında olmasının insanları otellerde konaklamaya teşvik ettiği kaydedildi. Buna
göre 2014 yılında Almanya'daki standart bir otelde gecelik konaklama fiyatı, kahvaltı ve katma
değer vergisi hariç 87 euro. AB ortalamasına göre ise bu fiyat 89 euro civarında.
Almanya'da yaklaşık 13 bin otel bulunuyor. Oda sayısı ise 600 bin civarında.