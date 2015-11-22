Turistlerin ilgisi otel inşaatlarını artırdı

Almanya tatil ülkeleri arasında gittikçe önem kazanıyor. Özellikle yabancı turistlerin gösterdiği

yoğun ilgi nedeniyle birçok kentte otel bulmak sıkıntılı olabiliyor. Bu gelişmeler ışığında turizm

sektörü kendini geleceğe hazırlarken, otel inşaatlarına da ağırlık veriyor. Yatırımcılar gelişen

turizm sektörüne paralel olarak otel inşaatına yöneliyorlar.

Tophotelprojects adlı pazar araştırma kuruluşundan konuyla ilgili yapılan açıklamada gelecek

yıl en az iki yıldızlı 193 otel inşaatının tamamlanarak, hizmete açılacağı belirtildi. Böylece

otelcilik sektörüne 23 bin 300 civarında oda eklenmiş olacak. Açıklamada içinde

bulunduğumuz 2015 yılında ülke genelinde 120 yeni otelin açıldığı vurgulandı.

Almanya Oteller Birliği branşta görülen canlanmaya gerekçe olarak Almanya'nın bir turizm

ülkesi olarak gittikçe cazip hale gelmesini gösterdi. Ayrıca Almanların tüketim konusunda şu

sıralarda sergilediği tutumun da bunda etkili olduğu belirtilerek, otel fiyatlarının AB

standartlarının altında olmasının insanları otellerde konaklamaya teşvik ettiği kaydedildi. Buna

göre 2014 yılında Almanya'daki standart bir otelde gecelik konaklama fiyatı, kahvaltı ve katma

değer vergisi hariç 87 euro. AB ortalamasına göre ise bu fiyat 89 euro civarında.

Almanya'da yaklaşık 13 bin otel bulunuyor. Oda sayısı ise 600 bin civarında.