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Turistlerin dikkati köpeği kurtardı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde sahil yolunda tavşan kovalarken yarığa sıkışan sokak köpeğini, bölgedeki Rus turistler fark etti

02 Mart 2018 13:25

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde sahil yolunda tavşan kovalarken yarığa sıkışan sokak köpeğini, bölgedeki Rus turistler fark etti. İhbar üzerine gelen belediye ekibi, köpeği kurtardı.
Deniz Caddesi\'nde dere yatağı üzerine kurulan, Kuğulu Park ve sahil yolunu birbirine bağlayan köprünün birleşim noktasının altındaki yarıktan köpek havlaması duyan Rus turistler, çevredekilerden yardım istedi. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Kemer Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi sorumlusu veteriner hekim Fevzi Uzun geldi. İnceleme yapan Fevzi Uzun, köpeğin yerini tespit etti. Köpeğin bulunduğu noktaya erişimin olmaması nedeniyle bu kez Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü\'nden yardım istendi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri hiltiyle köprü ayağındaki beton kısmı kırarak köpeğe ulaşmaya çalıştı. Rus tatilciler de çalışmaları izledi, köpeğin zarar görmemesi için zaman zaman ekipleri yönlendirdi.
Aşırı ses ve kırımın etkisiyle bulunduğu yerden yarığın ön tarafına gelen köpek, veteriner hekim Fevzi Uzun tarafından yakalanarak sıkıştığı yerden çıkarıldı. Turistler ve çalışmaları izleyenler kurtarma ekiplerini alkışladı.
Köpeği kontrolleri için Kemer Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevine götüren Fevzi Uzun, gazetecilere yaptığı açıklamada, köpeğin tavşan kovalarken yarıktan içeri girdiğini öğrendiklerini söyledi. Uzun, \"Kısırlaştırıp serbest bıraktığımız erkek köpek. Delikten baktığımızda köpeğin ayaklarının hareket halinde ama sıkışık olduğunu gördük. Ulaşamadığımız için Fen İşleri Müdürlüğü\'nden yardım istedik. Sağ salim kurtardık. Şu an için görünürde yarası, kırığı yok. Bakım merkezine götürüp kontrollerini yapacağız\" dedi.

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