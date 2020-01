Turistlere uyuşturucu sattığı iddia edilen 2 garsona gözaltı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'nde turistlere uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 garson, adliyeye sevk edildi.

Bir ihbarı değerlendiren Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ile Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri, oteller bölgesi olarak bilinen Uzunyalı mevkiindeki bir barda çalışan iki garsonun turistlere uyuşturucu madde sattığını belirledi. Tatilci görünümünde dün bara giden polis, iki garsonu bir süre takibe aldı. Şüphelilerin, yabancı turistlere kaldıkları apart otelden getirdikleri uyuşturucu maddeleri sattığını tespit etti. Ardından bugün şafak vakti harekete geçen polis, kaldıkları apart otele operasyon düzenleyip, her ikisi de 21 yaşında olan garsonlar B.D. ve C.T.\'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin kaldıkları odada yapılan aramada, 35.73 gram toz esrar, 14.26 gram metamfetamin, 63 uyuşturucu hap, 0.62 gram tütüne sarılı esrarlı sigara, uyuşturucu maddelerin konulduğu 137 şeffaf poşet, 3 sustalı bıçak ve iki muşta ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler imha edilmek üzere Marmaris Gümrük Muhafaza Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

Emniyetteki sorgularında haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen B.D. ve C.T., işlemlerin tamamlanmasının ardından \'uyuşturucu ticareti yapmak\' suçundan adliyeye sevk edildi.

