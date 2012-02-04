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Yaşam

Turistlere sahte içki verenlere müebbet istemi

Bodrum’da 5 Rus rehberin ölümüne neden olan sahte içkileri imal eden 8 sanık için müebbet hapis istendi

04 Şubat 2012 02:00

T24 - Bodrum’da 5 Rus rehberin ölümüne neden olan sahte içkileri imal eden 8 sanık için müebbet hapis istendi.



‘Mister Burdon’culara müebbet Bodrum’da 26 Mayıs 2011 tarihinde, yat ile gezintiye çıktıktan sonra alkol zehirlenmesi geçiren 5 Rus rehberin hayatını kaybetmesi Rusya ve Türkiye’de büyük yankı yarattı. Tarım Bakanlığı, olayda ilk incelemelerde Mister Burdon adlı sahte viskinin ölümlere yol açmış olabileceğini açıkladı. Zehirlenmelerden sonra olayın olduğu Bodrum’da geniş çaplı bir soruşturma başladı. İlk olarak içkilerin Alanya’da dağıtımını yapan Naz İçecek firmasından Sakıp Demirkol, Tolga Depeharman, Ender Salman, geziyi düzenleyen Orkan Denizciliğin sahipleri Önder ve Fatik Kabakçı, barmen Seyithan Siyi ve gemi çalışanı Serkan Sakallı tutuklandı. 8 sanıklı davayla ilgili iddianame de hazırlanarak 4 Ocak 2012’de kabul edildi.


Muğla Cumhuriyet savcısı Ufuk Abbas Ulutürk’ün hazırladığı iddianamede, sanıkların kasten adam öldürmekten müebbet hapis ile cezalandırılmaları istendi.


Kenan Butakın imzasıyla Vatan gazetesinde yayımlanan iddianamede, sanıklardan İlker Atacan’ın sahte içkileri ürettiği, bu içkileri de Ankara’da sahte faturalarla ve Yakup Kuşçu sahte ismi ile Birlik Gıda’ın dağıttığı ifade edildi. Orkan 5 adlı geminin sahipleri Önder ve Fatih Kabakçı’nın geziden önce 52 adet Mister Burdon viski ve 144 adet eagle blow cin ve votka aldıkları, ancak olaydan sonra gemideki Mister Burdon’ların sahte olduğu bilindiği için atıldığı ifade edildi.



Fatura sahte, isim de sahte


İddianameye göre, içkilerin genel dağıtımını yapan Birlik Gıda da, gemiye satan Naz İçeceğin sahipleri de, satın alan yat sahipleri Orkan Denizciliğin ortak ve çalışanları da Mister Burdon marka viskilerin sahte olduğunu biliyordu.


Çünkü Tarım Bakanlığı daha önce piyasada sahte Mister Burdon’ların olduğunu açıklayarak sınırlamalar getirmişti.


İddianamede ayrıca, sahte içkileri üreten İlker Atacan’ın TAPDK’dan 300 bin adet bandrol aldığı ancak sadece 6 bin adet Mister Burdon viski ile 6 bin adet Mister Burdon vodka ithal ettiği ifade edildi. Atacan’ın kalan 288 bin orjinal badrolü ise merviden altı ürettiği sahte içkilerde kullandığı ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerine gönderdiği de kaydedildi.


Sahte içkileri satın alan Ankara’daki dağıtıcı firma Birlik Gıda’nın sahte fatura kullandığının da belirtildiği iddianamede, gezi şirketinin diğer gemisi Star Craft’ta da 52 şişe Mister Burdon marka sahte votkanın da tespit edildiği aktarıldı.


Tespit edilen sahte Mister Burdon vodkaların da 70 cl’lik şişelerde olmasına rağmen üstündeki etiketlerde 35 cl yazdığı da ifade edildi. Savcılık, Muğla 2.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davada, 8 sanık için de TCK’nın 81.maddesi olan kasten öldürmekten müebbet hapis cezası istedi. Davanın ilk duruşması 5 Mart’ta yapılacak.


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