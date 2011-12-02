-Turistlere av tüfeği satışı yasaklandı ANKARA (A.A) - 02.12.2011 - Emniyet Genel Müdürlüğü, turistik amaçlı gelen yabancıların yivsiz tüfek almalarını yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar yasakladı. Genel Müdürlük Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ''Turistik amaçlı ülkemize gelen yabancıların av bayilerinden pasaport fotokopilerini veya yurdumuza girişlerini sağlayan belgelerini ibraz ederek yivsiz tüfek satın almaları yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar yasaklanmıştır'' ifadesine yer verildi. Açıklamada, konunun tüm av bayilerine tebliğ edilmesi için valiliklere yazı gönderildiği kaydedildi.