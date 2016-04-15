Turistlerden 200 dolar alınmasını isteyen iş adamı, kendilerinden alınan 15 liranın kaldırılmasını istedi!

İş dünyasının çeşitli kesimlerinin bir araya geldiği Fikir Sofrası toplantısına katılan Maliye Bakanı Naci Ağbal, “Son dönemde farklı kesimlerden vergi affı talepleri gündeme geliyor. Bir vergi affı asla söz konusu olamaz. Vergide gri alanları azaltmak, üretime, Ar-Ge’ye yönelik yatırımları arttırmak gibi hedeflerimiz var” dedi. Naci Ağbal’ın, iş dünyasından gelen istekleri not aldığı toplantıda, bazı ilginç talepler de dile getirildi. Son dönemde görünümün kötüleştiği turizm sektörüne ilişkin değerlendirme yapan bir iş dünyası temsilcisi, "Yurt dışına çıkan Türk vatandalaşrından 200 dolar alınsın. Bu yolla toplanan para da Türkiye’nin tanımı için kullanılsın" şeklinde bir öneride bulundu. Buna karşılık ihracatçı kimliği ile bilinen başka bir iş adamı da, bu öneriye katıldığını belirterek, “Sadece turist olarak çıkanlardan 200 dolar alınsın. Bizim gibi çok sık yurtdışına çıkan işadamlarından da 15 liralık harç pulu alınmasın" önerisini getirdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Naci Ağbal, bütçe performansının aslında en önemli ekonomik göstergelerden biri olduğuna dikkat çekerek, “Bütçe açığını düşük tutmak gerçekten çok önemli. Devletin üretim ve yatırıma dönük büyüme hamlesini desteklemesinin yanı sıra düşük bütçe açığı, kamu maliyesinde oluşturduğumuz disiplin sayesinde enflasyonla mücadelede elimizi güçlendiriyor. Tasarruf hacminin artırılmasına imkan sağlıyor. Dolayısıyla her zaman kamu borcunun ve kamu gelirlerinin kalitesini daha da yükselterek kamu maliyemizi sağlam tutmayı hedefliyoruz” dedi.



Bu amaçla özellikle vergi gelirlerinde kaliteyi daha da artırmak için milli gelire oranı sadece yüzde 6 civarında olan dolaysız vergi gelirlerini artırmaya odaklanacaklarını kaydeden Ağbal, “Türkiye’de KDV, ÖTV gibi dolaylı vergilerin yüksek olduğu algısı var. Aslında dolaylı vergilerde milli gelire oranı yüzde 12-14 seviyesinde olan OECD ülkeleri ile benzer durumdayız. Türkiye’nin asıl sorunu OECD ortalaması yine milli gelire oranı yüzde 12-14 seviyelerinde olan dolaysız vergilerin düşüklüğü. Türkiye’de bu sadece yüzde 6 civarında” diye konuştu.



Arslan Şirketler Grubu Başkanı Ahmet Arslan’ın öncülüğünde gerçekleşen, iş dünyasından çeşitli temsilcilerin katıldığı Fikir Sofrası sohbet toplantılarının konuğu bu kez Ağbal oldu.



“Global Ekonomik Gelişmeler, Türkiye Ekonomisi ve Kamu Maliyesinin Görünümü” başlıklı toplantıda son 14 yıllık iktidarın performansını özetleyen bir konuşma yapan Ağbal, iş adamlarının sorularını yanıtladı. Önümüzdeki dönemde yeni bir vergi affı ya da belli sektörlerde vergi indirimi olup olmayacağı yönündeki sorulara yönelikAğbal’ın cevabı netti.

Gri alanlar azalacak



Son dönemde çeşitli kesimlerin vergi affı konusunda taleplerde bulunduğunu söyleyen Ağbal şöyle konuştu: “Bir vergi affı asla söz konusu olamaz. Bizim herhangi bir sektöre vergi affı getirmek gibi bir düşüncemiz yok. Şu anda 2014’te getirilen yeniden yapılandırma uygulaması için gerekli adımları atıyoruz. Ama bunun dışında herhangi bir af çalışmamız yok. Vergi konusunda gri alanları azaltacak önlemler alacağız, uzlaşma süreçlerini kolaylaştırmak, vergi yargılamalarında süreci hızlandırmak gibi alanlarda bazı adımlar atacağız.”

Asgari ücrette Eylül sıkıntısı



Net olarak 1300 TL’ye yükseltilen asgari ücretin işverene getirdiği ek maliyetler de toplantıda gündeme geldi. Eylül ayından itibaren artan oranlı vergi sisteminden kaynaklanan, 70-80 lira civarındaki bir ek kesintinin işçiye mi işverene mi yansıtılacağı tartışması hakkında Ağbal şu değerlendirmeyi yaptı: “Asgari ücrette bir eylül sıkıntısı var. Artan oranlı vergi sisteminde belli bir ücretin üstünde geliri olanların vergi dilimine belli bir noktadan sonra girmesi kaçınılmaz. Bu her adil vergi sisteminde olur. Ama asgari ücrette oluşacak kesintinin nasıl düzenleneceği konusunda çalışıyoruz. Net asgari ücretün 1 Ocak’tan itibaren 1300 TL olacağını açıkladık. Bu bizim bir sözümüzdür. Reel sektörden gelen talepler neticesinde işçilik maliyetlerinin bir kısmını geçici olarak düzenledik. Bu bize bütçede 9.6 milyar TL ek maliyet getirdi. Ama biz bunu özel sektöre verilen önemli bir teşvik olarak üstlendi. Eylül ayına kadar bu konuda vergi dışında nasıl farklı bir çözüm getirebiliriz, buna Çalışma Bakanlığımız ile birlikte bakıyoruz” dedi.

Yurtdışına çıkan 200 dolar ödesin

Naci Ağbal’ın, iş dünyasından gelen istekleri not aldığı toplantıda, bazı ilginç talepler de dile getirildi. Son dönemde görünümün kötüleştiği turizm sektörüne ilişkin değerlendirme yapan bir iş dünyası temsilcisi, ‘Yurt dışına çıkan Türk vatandalaşrından 200 dolar alınsın. Bu yolla toplanan para da Türkiye’nin tanımı için kullanılsın’ şeklinde bir öneride bulundu. Buna karşılık ihracatçı kimliği ile bilinen başka bir iş adamı da, bu öneriye katıldığını belirterek, “Sadece turist olarak çıkanlardan 200 dolar alınsın. Bizim gibi çok sık yurtdışına çıkan işadamlarından da 15 liralık harç pulu alınmasın’ önerisini getirdi. Bu önerilere ilişkin herhangi bir değerlendirmede bulunmaması dikkat çeken Ağbal, “Turizm sektöründe olanlara gözümüz kapatmış değiliz. Bir takım önlemler aldık, gerekirse ek önlemler de alabiliriz” dedi.