Turistler, Türk yemeklerine 13,8 milyar lira ödedi

Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı bu yılın 9 ayında 33 milyon 504 bin 919 kişi olurken, bunlardan sağlanan yeme içme geliri 4 milyar 766 milyon dolar, yani 13,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

Turistler Türk yemeğine bu yıl yaklaşık 4,8 milyar dolar, yani TL bazında 13,8 milyar lira ödedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, bu yılın 9 ayında Türkiye'ye 33 milyon 504 bin 919 ziyaretçi geldi.

Bu kişilerden sağlanan toplam turizm geliri 24 milyar 896 milyon 756 bin dolar olurken, turistler Türkiye'de bulundukları süre zarfında konaklamadan ulaştırmaya kadar bir dizi kalemde harcama gerçekleştirdi.

Bu dönemde turistlerden elde edilen yeme-içme geliri 4 milyar 766 milyon doları buldu. Yapılan hesaplamalara göre kişi başı toplam harcama ortalama 743 dolar olurken, yeme-içme harcaması ise 142,3 dolar olarak kaydedildi.

Buna göre bir turistin gelerek ortalama 9,6 gün konakladığı Türkiye'de turistler yemeğe TCMB'nin cuma günkü kapanış kuru baz alındığında TL olarak 13 milyar 809 milyon 853 lira civarında para ödedi.