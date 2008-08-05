Turistler Türk mutfağına bayılıyor

Türkiye'ye gelen turistlerin yüzde 96’sı Türk yemeklerinin lezzetinden memnun, yüzde 59’u ise Türk yemeklerini güvenilir ve hijyenik buluyor.



Gıda güvenliği kavramının toplumda benimsenmesi ve yaygınlaştırılması amacı ile yola çıkan Gıda Güvenliği Derneği, özellikle Avrupa Birliği üyesi ülkelerden gelen turistlerin Türkiye’deki gıdaların temizliği ve güvenirliği konusundaki düşüncelerini öğrenmek üzere bir araştırma yaptırdı.



Gıda Güvenliği Bilgi Düzeyi Araştırması’na göre, Türkiye'ye gelen turistlerin yüzde 96’sı Türk yemeklerinin lezzetinden memnun, yüzde 59’u ise Türk yemeklerini güvenilir ve hijyenik buluyor. Aynı araştırmaya göre, Türkiye’yi ziyaret eden turistler gıda alışverişlerini süpermarket, semt bakkalı ve manavlardan yaparken, gıda tüketimini ise yerel restoran, otel restoranında yapıyor. Turistlerin bir kısmının hem gıda maddesi alışverişini hem de tüketimini seyyar satıcılardan yapması ise araştırmanın ilgi çeken bulguları arasında yer alıyor.



Topluma “gıda güvenliği” kavramını benimsetmek üzere kurulan Gıda Güvenliği Derneği, Türkiye'ye Avrupa Birliği ülkelerinden gelen turistlerin Türkiye’deki gıda sektörü hakkındaki düşüncelerini, yabancı tüketicilerin gıda güvenirliği ve hijyeni konusundaki endişelerini, gıda alışverişlerinde ve tüketimlerinde tercih ettikleri satış noktalarını belirlemek üzere bağımsız araştırma şirketi GfK’ya “Gıda Güvenliği Bilgi Düzeyi Araştırması”nı yaptırdı. Yüz yüze anket tekniği ile Avrupa Birliği ülkesinden gelen 18 yaş üstü 108 turist ile yapılan araştırmaya göre; ülkemize gelen yabancı turistler Türk yemeklerini lezzetli buluyor.



“Türk yemeklerini beğeniyorum”



Gıda Güvenliği Derneği tarafından yaptırılan “Gıda Güvenliği Bilgi Araştırması”na göre; gelen turistlerin yüzde 40’ı Türk yemeklerinden çok memnun, yüzde 56’sı memnun, yüzde 5’i ise tarafsız. Araştırma kapsamında görüşülen erkek turistlerin yüzde 100’ü kesinlikle yemekleri beğendiğini ifade ediyor. Aynı şekilde görüşülen turistlerin 35 – 54 yaş arasında olan kesimi, yüzde 100 olarak hiçbir tereddütleri olmadan Türk yemeklerini beğendiklerini ifade ediyorlar.



Lezzet iyi ama hijyene biraz daha dikkat



Gıda Güvenliği Derneği tarafından yaptırılan araştırmada konu güvenilirlik ve hijyene gelince turistlerin memnuniyeti biraz düşüyor. Görüşülen turistlerin yüzde 59’u Türk yemeklerini güvenilir ve hijyenik bulurken yüzde 40’ı konuya tarafsız bakıyor.



Turistler süpermarketlerden alışveriş ediyor



Araştırma sonuçlarına göre; Avrupa Birliği ülkelerinden ülkemizi ziyarete gelen turistler gıda maddesi alışverişlerini ağırlıklı olarak süpermarket (yüzde 28), semt marketi (yüzde 26) ve manavlardan (yüzde 16) gerçekleştiriyor. Görüşülen turistlerin bir kısmının gıda maddesi alışverişlerini pazar (yüzde 8) ve seyyar satıcılardan (yüzde 8) yapması da ilgi çeken noktalardan biri oldu.



Yabancıların tercihi yerel restoranlar



Gıda Güvenliği Derneği tarafından gerçekleştirilen Gıda Güvenliği Bilgi Araştırması kapsamında, Türkiye’ye gelen turistlere tercih ettikleri gıda tüketim noktaları sorulduğunda; yüzde 63 oranında yerel restoranlar, yüzde 21 oranında otel restoranları, yüzde 7 oranında ise seyyar satıcılarda yemek yedikleri yanıtı alındı.



Bilinçlendirme kampanyası



Gıda Güvenliği Derneği, toplumun internet yoluyla yayılan asparagas haberlere karşı bilinç düzeyini artırmak üzere Temmuz ayı başında “Güvenli Gıda, Sağlıklı Türkiye” projesini başlattı. Özellikle e-posta yoluyla yayılan zincir mesajların halkı gıda güvenliği konusunda olumsuz etkilediğini ve bu mesajlarla gerçek dışı bilgiler verildiğini belirleyen dernek, halka “doğru bilgi” vermeyi amaçlıyor.



“Güvenli Gıda, Sağlıklı Türkiye” projesi kapsamında faaliyete geçen çağrı merkezi (0212 385 25 15), tüketicileri asparagas haberlere karşı bilinçlendirmenin yanı sıra, gıda üzerine merak edilen her türlü soruya da yanıt veriyor. Dernek, gıdaların üretim aşamalarından tüketim şartlarına kadar geniş bir yelpazede bilgi bankasına sahip olan çağrı merkezi aracılığı ile halkı yanlış bilgilendiren / yönlendiren haberlerle mücadele ediyor. (TEMPO24)





