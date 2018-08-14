T24 LogoT24 Logo
Gündem

 TURİSTLER LÜKS MAĞAZALAR ÖNÜNDE YİNE KUYRUKTA

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL, (DHA) Döviz kurlarının yükselmesiyle, İstanbul’daki lüks markaların mağazalarının önündeki turist kuyruğu sürüyor

14 Ağustos 2018 18:20

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL, (DHA)
Döviz kurlarının yükselmesiyle, İstanbul’daki lüks markaların mağazalarının önündeki turist kuyruğu sürüyor.
Arap turistlerin çoğunlukta olduğu kuyruklarda içeri girme süresi yaklaşık 45 dakikayı buluyor. Dolarla alışveriş yapan turistlere mağaza yetkilileri kurun anlık değişimiyle ilgili  güncel bilgi veriyor. Turistler, alışverişte başta çanta olmak üzere ayakkabı ve mont ve takı gibi ürünlere ilgi gösteriyor. Turistlerin ilgi gösterdiği çantaların fiyatlarının 3 bin liradan başladığı belirtiliyor
Mağazadaki ürünlerin fiyatlarına ilişkin bir turist, \"Bazıları çok düşük bazıları ise normal. Doların çok uzun süre böyle kalacağını düşünmüyorum\" dedi. 

Görüntü dökümü
-------------------
- Mağaza önünde kuyruk oluşturan turistlerin görüntüsü
- Bir mağazanın önündeki kur tabelası
-Turist ile röportaj
-Genel ve detaylar 


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Haber Kamera Cansel KİRAZKUMANOVALIDHA DövizArapDolarlaTuristlerTuristlerinDolarınMağazaBir
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24