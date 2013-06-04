Turistler Gezi Parkı olaylarından korktu, oteller boşaltıldı

Gezi Parkı’yla başlayan kıvılcım, tüm Türkiye’ye yayıldı, sadece borsa değil turizm sektörü de kan kaybetti. Özellikle Taksim bölgesindeki otellerde ardı ardı na rezervasyon iptalleri gelirken, daha şimdiden kayıp yüzde 30-40’ı buldu.

Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği (TUROB) Başkanı Timur Bayındır, “2. günden itibaren Taksim ve civarı ile Kadıköy bölgesindeki oteller boşalmaya başladı. Şimdiden iptaller yüzde 30’u buldu” dedi. Bayındır, “Ülkeler vatandaşlarına gitmeyin çağrısı yapmıyor ama olaylarla ilgili uyarıda bulunuyor” dedi.



Zarar şimdiden büyük



Turizmciler olarak gidişattan endişeli olduklarını belirten Bayındır, “Zaten biri hapşırsa turizm sektörü nezle olur. Haziran ayına ilişkin beklentilerimiz iyiydi, geçen yılı geçer diye düşünüyorduk. Oysa daha şimdiden büyük bir zarar var. Herkesin sakin olup, yumuşak beyanatlar verip bu işi yatıştırmasını umuyorum”dedi. İptallerin yüzde 40’ı bulduğunu belirten Point Hotel Taksim Genel Müdürü Nuri Kalyoncu, Özellikle Ortadoğulu turistlerden daha çok iptal var” dedi.



Rakipler 'Türkiye’ye gitmeyin' diyor



Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, Akşam gazetesine yaptığı açıklamada "Biz televizyonu açtığımızda ikoncanları görüyoruz ama yabancılar CNN’i açtığında Türkiye’de yaşananları görüyor. Haliyle iptaller geliyor. Özellikle İstanbul, İzmir ve Muğla etkilendi. Henüz Antalya’ya sirayet etmedi. Türkiye geneline vurursak yüzde 5-10’u buldu yaşanan iptaller" diye konuştu.



Avrupalı turistler rezervasyonlarını iptal ettiriyor



Alman radyolar Türkiye'de tatilin güvenli olup olmadığı yönünde anketler yayınlıyor. İstanbul Taksim meydanı Gezi parkında yaşanan gösterilerin diğer kentlerde de yapılması Türkiye'de tatilini geçiren turistleri tedirgin etti. Almanya'da en çok dinlenen radyo istasyonu 'Südwestrundfunk' SWR son iki gündür Türkiye'de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve AKP iktidarına karşı eylemleri 'Türk Baharı' olarak dinleyicilerine duyurdu. Radyo istasyonu SWR, Türkiye'de muhafazakar iktidarın getirdiği yasaklar içinde alkol yasağı toplumu rahatsız ettiğini, halkın % 50'sinin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı istemediğini duyurdu.



Turistler korkuyor



Alman basınında son beş gündür ana haber ve gazetelerde manşete çıkan 'Gezi Parkı' olayları Almanya ve Avrupa'da yaşayıp, Türkiye'de tatil yapmayı planlayanları da tedirgin etti. Ekranlara yansıtılan şiddet hareketlerinin bir çok kentte sürdüğüne dair yayınlanan haberler Türkiye'yi ziyaret edecek insanları korkuturken, Türkiye'de güvenliğe dair de ön yargıların oluşmasına neden oluyor. Almanya Baden Württemberg Eyaleti'nde yayın yapan çok sayıda radyo istasyonu Türkiye tatilinin güvenli, olup olmadığı yönünde anket çalışmalarına başladı. Türkiye'de tatil yapmaya hazırlanan bazı Almanların ise şimdiden rezervasyonlarını iptal etmeye başladığı öğrenildi.