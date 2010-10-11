Turistik uzay mekiği ilk yalnız uçuşunu tamamladı

T24 - Uzaya ticari amaçla yolcu taşıyacak ilk uzay mekiği Enterprise, California'daki ilk yalnız deneme uçuşunu başarıyla tamamladı.





Bir uçağın yardımıyla 45000 feet (13.700 metre) yüksekliğe çıkarılan uzay mekiği, bu yükseklikten yere doğru süzülerek başarılı bir iniş gerçekleştirdi.

Enterprise'in, uzay mekiğiyle atmosfer dışı seyahat için 200 bin dolar vermeye hazır yolcuları, kısa bir süre sonra bu hayallerine kavuşturacağı tahmin ediliyor.

İlk turistik uzay üssü



Genel adı Virgin Galactic olan, "uzaya turistik seyahat projesinin" arkasındaki İngiliz milyoner Sir Richard Branson, Enterprise'ın test uçuşunda hazır bulundu.



"Virgin Galactica tarihinin en önemli günlerinden birini yaşadık" diyen Branson, sözlerini şöyle sürdürdü:



"2004'te başladığımız bu serüvende bugün şahit olduğumuz olay, ilk kez ticari bir uzay mekiğinin başarıya ulaşmasıdır".



Virgin Galactica dünyanın ilk ticari uzay üssü olmayı hedefleyen bir proje. Halihazırda 370 hevesli müşteriden kapora alınmış durumda.





Konforlu seyahat



Enterprise uzay mekiği, daha önceki denemelerde kullanılan araçlara göre daha büyük ve konforlu. Mekik, iki mürettebat ve altı yolcuyu içine alabilecek boyutlarda.



Mekiğin deneme uçuşlarından sonraki normal kullanımında yerden belli bir yüksekliğe kadar Eve ismindeki taşıyıcı bir uçak aracılığıyla çıkarılması planlanıyor. Enterprise Eve tarafından bırakıldıktan sonra uzayın derinliklerine doğru yapacağı yolculuğu ise kendi hibrit roket motoru sayesinde gerçekleştirecek.



Pazar günü yapılan uçuş, Eve ve Enterprise'in birlikte yaptıkları ilk deneme değildi ama en fazla yükseklikte yapılan testti.



Pete Siebold ve Mike Alsbury idaresindeki mekik piste başarıyla indi, ve uçuş toplam 25 dakika sürdü.



Enterprise'in bir sonraki test uçuşunda roket motorlarını da kullanması bekleniyor.



Böylece mekiğin tüm özellikleri mühendislerce denetlenmiş olacak.



Enterprise'in tüm fonksiyonlarının sağlıklı çalıştığından emin olunduğunda, mekiğine ilk uzay yolcularının binmesine izin verilecek.







