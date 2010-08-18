-TURİST TAŞIYAN UÇAĞA YILDIRIM ÇARPTI STOCKHOLM (A.A) - 18.08.2010 - İsveç'ten Türkiye'ye yolcu taşıyan bir uçağa, Arlanda Havaalanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra yıldırım çarptı, uçak kalktığı havaalanına geri döndü. İsveç'ten Türkiye'ye turist taşıyan Thomas Cook adlı şirkete ait Airbus 330 tipi uçak dün akşam Antalya'ya gidecek 405 yolcusunu alarak Stockholm'deki Arlanda Havaalanı'ndan ayrıldı. Kısa bir süre sonra yolcular uçakta şiddetli bir sallanma hissetti. Pilot Torben Anderson da, yolculara, uçağa yıldırım isabet ettiğini, bu nedenle kalktıkları havalimanına geri dönmeleri gerektiği anonsunu yaptı. Arlanda Havaalanı'na dönen uçakta bulunan yolcularda yaralı bulunmadığı, yapılacak incelemeden sonra uçağın, yeniden Antalya'ya hareket edeceği açıklandı.