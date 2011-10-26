-Turist sayısında sevindiren artış ANKARA (A.A) - 26.10.2011 - Türkiye'ye yılın 9 ayında gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.76 artış göstererek 25 milyon 625 bin 298 oldu. Eylül ayındaki ziyaretçi sayısı da yüzde 12.54'lük bir artış göstererek 3 milyon 923 bin 546 oldu. Ülkemize Ocak-Eylül döneminde turist gönderen ülkeler arasında Almanya birinci olurken, Rusya ikinci, İngiltere üçüncü sırada yer aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığının internet sitesinden derlenen bilgiye göre, 2011 yılı Ocak-Eylül döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.76 artış gösterdi. Türkiye'ye bu dönemde gelen 25 milyon 625 bin 298 ziyaretçinin 1 milyon 637 bin 229'unu (yüzde 6.39) günübirlikçiler oluşturdu. Ocak-Eylül döneminde Türkiye'ye en fazla ziyaretçi gönderen ülkeler sırasıyla Almanya (yüzde 14.50), Rusya (yüzde 12.40), İngiltere (yüzde 8.63), İran (yüzde 5.90), Bulgaristan (yüzde 4.40), Hollanda (yüzde 3.95), Fransa (yüzde 3.65), Gürcistan (yüzde 3.37), Suriye (yüzde 2.88), İtalya (yüzde 2.35) oldu. Bu dönemde Almanya'dan 3 milyon 715 bin 156, Rusya'dan 3 milyon 176 bin 669, İngiltere'den 2 milyon 210 bin 886, İran'dan 1 milyon 512 bin 4, Bulgaristan'dan 1 milyon 128 bin 144, Hollanda'dan 1 milyon 10 bin 979, Fransa'dan 934 bin 180, Gürcistan'dan 863 bin 756, Suriye'den 739 bin 111, İtalya'dan 603 bin 193 kişi Türkiye'ye geldi. Yılın 9 ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında, Antalya yüzde 35.17 ile birinci, İstanbul yüzde 23.72 ile ikinci, Muğla yüzde 10.82 ile üçüncü sırada yer aldı. -Eylülde de en çok turist Almanya'dan geldi- Öte yandan eylülde Türkiye'ye gelen turist sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12.54'lük bir artışla 3 milyon 923 bin 546 oldu. Eylülde en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında da Almanya birinci olurken, bu ülkeyi Rusya ve İngiltere izledi. Eylülde Türkiye'yi ziyaret eden 3 milyon 923 bin 546 yabancı ziyaretçinin 320 bin 328'i (yüzde 8.16) günübirlikçiler olarak kaydedilirken, en çok giriş yapılan sınır kapıları sırasıyla Antalya, İstanbul ve Muğla oldu.