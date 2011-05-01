-TURİST SAYISI ARTTI SELÇUK (A.A) - 01.05.2011 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, bu yılın ilk 3 ayında Türkiye'ye gelen turist sayısının yüzde 17 oranında arttığını belirterek, ''Yıl sonuna kadar 30 milyonun üzerinde turist gelmesini bekliyoruz. 25 milyar dolara yakın gelir elde edeceğiz'' dedi. Günay, AK Parti Selçuk İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, hükümet olarak Türkiye'de son 7-8 yılda her alanda büyük gelişmeler sağladıklarını, vatandaşların 2000 yılından sonraki Türkiye'nin farkında olduğunu ifade etti. Türkiye'nin şu anda dünya ekonomisinin 17'nci sırasına yükseldiğini, hükümet olarak çılgın projeleri çoktan yapmaya başladıklarını söyleyen Bakan Günay, İstanbul'dan İzmir'e yapılacak otoyolun da bunlardan biri olduğunu belirtti. 2002 yılı sonunda ülkeye gelen turist sayısının 13 milyon iken son 7 yılda bu rakamın 28 milyona ulaştığı bilgisini veren Bakan Günay, ''2011 yılının ilk 3 ayında Türkiye'ye gelen turist sayısı yüzde 17 arttı. Yıl sonuna kadar 30 milyonun üzerinde turist gelmesini bekliyoruz. 25 milyar dolara yakın gelir elde edeceğiz'' diye konuştu. -''RİNGE BOKS YAPMAYA ÇIKMIYORUZ''- İstanbul'dan sonra Efes'ten başlayan ve Bergama'ya kadar uzanan kültür topraklarını, ''Kültür Merkezi'' haline getirmek istediklerini, İzmir'in, yerel yönetimlerin kendi içindeki ve Ankara ile olan çekişmeleri nedeniyle geride kaldığını anlatan Bakan Günay, şunları kaydetti: ''İzmir'de 43 bin yatak var. Aslında İzmir'in 100 bin yatağa ihtiyacı var. Bizler bütün insanlara, kim engellemeye çalışırsa çalışsın, insanları ayırmadan hizmet etmeye çalışıyoruz. Bazıları insanları ayırarak siyaset yapıyor. Artık bu ayrımlar bitti. Etnik köken üzerinde siyaset yapılmayacağını 12 Haziran'da görecekler. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Hepimizin ortak derdi Türkiye Cumhuriyeti'nin değerli hale gelmesidir. Bu millet ayrıştırıcı değil barışçı siyaset yapılmasını istiyor. Artık darbecilerin ekmeğine yağ sürülmesin. 10 yıllık partiyiz. 10 yılda 5 seçimi kazanabiliyorsak, halktan destek alıyorsak, diğer partilerin bu milletten öğreneceği çok şey var. Millet o eski siyaset dilinden bıktı. Ana muhalefet partilerinin meydanlardaki konuşmalarını üzüntüyle izliyorum. Millet bunlardan hoşgörüyü, sevgiyi öğrenemiyor. Kavgayı öğreniyor. Bizlerin iyi örnek olması lazım. Bir seçim yarışmasını giriyoruz. Ringe boks yapmaya çıkmıyoruz.'' -BERGAMA İLE SELÇUK ARASINA RAYLI SİSTEM- Bakan Günay, Bergama ile Selçuk ilçelerini raylı sistemle bağlamanın hesaplarını yaptıklarını ve Selçuk'u dünya miras listesine girmesini sağlamak istediklerini söyledi. Karabağlar ve Buca'daki bazı yerlerin Anadolu'dan çok geri kaldığını ifade eden Bakan Günay, ''İzmir'in ilçelerini köy görüntüsünden kurtarmak istiyoruz. İzmir'e ruh katacak, kolları sıvayacak yeni bakanlara ihtiyaç var. Bu nedenle Binali Yıldırım ile aday gösterildik. Kavga etmek için değil, siyaset yapmak için varız. Turizm sektörünün bereketini buralara getireceğiz. Biz kavga için değil sevgi için, gönülleri yapmak için geldik'' dedi. Bakan Günay, 1 Mayıs'ın uzun süre yasaklandığını da hatırlatarak, ''1 Mayıs, dünyanın her yerinde kutlanırken Türkiye'de kutlanması yasaktı. 1 Mayıs Emek Bayramı dedik ve serbest bıraktık. Kimse kimseye zarar vermeden, bütün bayramlar özgürlükle kutlansın'' diye konuştu. Günay daha sonra muhtarlar ve esnaf odalarının temsilcileriyle çeşitli sorunlar hakkında görüştü.