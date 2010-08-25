-TURİST PROFİLİ DEĞİŞİYOR BODRUM (A.A) - 25.08.2010 - Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Cumhur Güven Taşbaşı, bu sene Türkiye'ye gelen turist profilinde ciddi bir değişikliğin söz konusu olduğunu söyledi. Taşbaşı, 2009'da Türkiye'ye gelen turist sayısı açısından Almanlar'ın birinci sırada, Rusların ikinci sırada, İngilizler'in ise üçüncü sırada yer aldığını ifade ederek, ''Bu yılın turist profilinde ilk 7 ayın rakamlarına baktığınızda, Almanlar yine birinci sırada, ancak Almanlar'da son iki ayda bir durgunluk söz konusu. Ruslar'da ise ciddi bir artış var. Bunun dışında İngiliz pazarında da yüzde 12'lik bir artış var. Bu arada ziyaretçi rakamları açısından üçüncü sırayı İran sıkıştırmaya başladı. İran'dan ciddi bir artış söz konusu. Ortadoğu'dan gelen ziyaretçi sayısında da ciddi artışlar var. Bu sene Türkiye'ye gelen turist profilinde ciddi bir değişiklik söz konusu'' dedi. Özellikle Suudi Arabistan ve Ürdün'den gelen ziyaretçilerde yüzde 100'lük artış yaşandığına dikkati çeken Taşbaşı, şu bilgileri verdi: ''Ama bunlara rakamsal olarak baktığınızda küçük rakamlar olduğu için, bizim genel ziyaretçi sayımızın içindeki payları düşük. Ama İran geçen seneye göre bu sene bir milyonu zorlamakta. Şu anda 780 binlerde İran'dan gelen ziyaretçi sayısı. Ve yıl sonunda biz bunun 1.5 milyona doğru gideceğini tahmin ediyoruz. Bu önemli bir gelişme Türkiye açısından. Ruslar da geçen sene eksilerdeydi, bu sene artıya doğru bir gitme var. Geçen sene Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı 27 milyondu, bu rakamın 30 milyon olması bekleniyor.'' Taşbaşı, Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısında yaşanan yüzde 10'luk artışa rağmen, ziyaretçilerin bıraktığı gelirin yüzde 3.5 civarında olduğunu belirtti. Ekonomik kriz nedeniyle konaklama sürelerinde ciddi düşüşler yaşandığını ifade eden Taşbaşı, ''Yani daha önce ortalama 11 gün konaklamaya gelen bir kişi, şimdi 7 gün konaklamaya geliyor. Bu da Türkiye açısından bir olumsuzluk, ancak bu bütün dünyada var'' diye konuştu.