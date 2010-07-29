Turist kız babasının düşüşünü çaresizce izledi

T24- Türkiye’nin antik kenti Side’de kızıyla birlikte deniz paraşütü (parasailing) yaparken düşerek yaşamını yitiren İngiliz turistin ölmeden sadece bir kaç dakika önce çekilen fotoğrafları ortaya çıktı. Hemen yanı başındaki babasının yaklaşık 50 metre aşağı düşüşünü çaresizce izleyen genç kız ise halen daha olayın şokunu yaşıyor.

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Antalya’nın Side beldesinde kızıyla birlikte deniz paraşütü (parasailing) yapan 50 yaşındaki İngiliz turist Glenn Hudson, emniyet kemerinin kopması sonucu yaklaşık 50 metre yükseklikten denize çakılarak yaşamını yitirmişti.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yayımlanan görüntülerde, Hudson ve 25 yaşındaki kızı Emma’nın yollarını ayıracak olan deniz paraşütüyle uçmak üzere bindikleri bot ve düşmeden hemen önce yerden 50 metre yükseklikteyken çekilen son kareleri yer alıyor.

Babasının gözleri önünde denize düşerek ölmesini izleyen Emma Hudson ise halen daha olayın şokunu yaşadığını belirtiyor.

Genç kadın, görüntülerde oldukça mutlu görünen ikilinin son anlarını ise şöyle anlatıyor:

“On dakika kadar havada kaldık, sonra babam aniden düştü. Onun hemen yanı başındaydım. Neşeli bir şekilde sohbet ediyorduk ve sonra babam gitmişti.”

TÜRK AVUKAT TUTTULAR

Emma Hudson, Daily Mail gazetesine verdiği mülakatta ayrıca babasının ölümünden su sporları şirketinin sorumlu olduğunu ve emniyet kemerinin eski olduğunu iddia etti.

Ailenin olayın ardından Türk avukat tuttuğu bildirilirken, Glenn Hudson'ın eşi Linda Hudson'ın "daha güvenli kurallar getirilmesi için mücadele vereceklerini" söylediği ifade edildi.

Geçtiğimiz cumartesi günü meydana gelen olayda, uzun yıllardır yaz tatillerini Side’de geçirdiği bildirilen Glenn Hudson, 25 yaşındaki kızı Emma ile birlikte deniz paraşütü yapmak için su sporları merkezinden denize açılmıştı. Sürat teknesinin çektiği deniz paraşütü yaklaşık 50 metre yükseldiği sırada emniyet kemeri kopan ve büyük bir hızla denize çakılan Hudson, sahilde bulunanlar tarafından sahile çıkarılmış, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Paraşütte bulunan kızı Emma Hudson ise görevliler tarafından karaya indirilmişti.