Turist dolu otele mühür

Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde 100'e yakın İngiliz, Rus ve Alman turistin kaldığı 4 yıldızlı otel, işletme ruhsatı olmadığı gerekçesiyle mühürlendi, suları kesildi. Tatilleri berbat olan ve kapıda kalan turistler, tepki gösterdi.



Marmaris'in en eski turistik tesislerinden, 1962 yılında kurulan 100 oda ve 300 yataklı 4 yıldızlı Lidya Otel, işletme ruhsatı bulunmadığı gerekçesiyle Marmaris Belediyesi ekipleri tarafından mühürlendi. 100'e yakın İngiliz, Rus ve Alman turistin kaldığı otelin suları da kesildi. Otelin Marmaris Belediyeler Birliği'ne (Mariç- Belbir) olan su borcunu ödemediği öne sürüldü. Kapıda kalan ve tatilleri berbat olan turistler ise yaşadıklarına tepki gösterdi. Kapıdaki mührü söküp otele giren yerli- yabancı turistler, tüm olumsuzluklara rağmen tatillerine devam etmek istediklerini söyledi. Otel yönetimi de öfkeli turistleri yatıştırmak için yarım pansiyon olarak kalanlara dahi herşey dahil sistemi uyguladı. Bol bol içki ve yemek servisi yapıldı.



Türk turistin tepkisi



İngiltere'den ailesi ile birlikte tatile gelen Harun Kaçmaz, dünyanın bir çok şehrine tatil için gittiğini, ancak ilk kez böyle bir şeyle karşılaştığını belirterek, "Bu tür trajikomik durumlar maalesef sadece ülkemizde yaşanıyor. Suyumuzu kesmelerine rağmen protesto için 3 haftalık tatilime İngiliz eşim ve ailesi ile birlikte bu otelde devam edeceğim. Ama İngiltere'ye gittiğimizde başımızdan geçen tüm olayları komşularımıza ve arkadaşlarımıza anlatacağız. Herkesten Marmaris'e gitmemelerini isteyeceğiz'' dedi.



'10 ay önce başvurduk'



Lidya Otel Genel Müdürü Selim Öğretmenoğlu ise, mühürlemenin encümen kararı bildirilmeden yapıldığını, yasal olmadığını, borcunu ödemelerine rağmen sularının kesildiğini ve turistlerin mağdur edildiğini kaydederek şunları söyledi:



"Otelimizin daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınan işletme belgesi vardı. İki yıl kapalı kalınca yönetmelik gereği belge iptal oldu. Otelin yıldızları da söküldü. `Boy- Mar Tur ve Ticaret Limited Şirketi' olarak 1 Temmuz 2008 tarihinde Marmaris Belediyesi'ne başvurarak, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı talebinde bulunduk. Aradan geçen 10 ay sonunda Marmaris Belediyesi'nden tarafımıza bir açıklama yapılmadı. 'Gelin ruhsatınızı alın ya da ruhsatı almanız için şu şu eksiklikleri yerine getirin' gibi bir bildirimde bulunulmadı. Biz yine de her türlü işimizin kanunlara uygun olduğunu düşünüyoruz. Bu otelin plajı 10 yıldır temizliği ve güzelliğiyle mavi bayrak almaya hak kazanıyor. Ayrıca, 10 Mayıs'tan itibaren yeni rezervasyonlarla otelimizin tamamen dolması bekleniyor. Hiçkimsenin turisti mağdur etmeye ve Türkiye'nin imajını bozmaya hakkı yok.''



Marmaris Belediyesi yetkilileri ise otelin işletme ruhsatı bulunmadığını, belgeler tamamlanana kadar mühürlü kalacağını belirtti.