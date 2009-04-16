Turing 23 Nisan Rallisi 18 Nisan'da

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu'nun düzenlediği "Turing 23 Nisan Rallisi 2009", 18-19 Nisan'da yapılacak.



İstanbul Klasik Otomobil Kulübü'nün teknik desteğini alarak yarışa adını veren Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, 23 Nisan'ın hafta sonuna denk gelmemesi nedeniyle yarışı, 18-19 Nisan'da gerçekleştirecek.



Kurum yönetim kurulu başkanı Dr. Uğur İbrahimhakkıoğlu, geçtiğimiz yıl gerçekleştirdikleri yarışa olan destek ve katılımın kendilerini heyecanlandırdığını ifade ederek, "Bu nedenle, senenin bu ilk yarışını da Turing olarak yapmaktan büyük keyif alıyoruz. Klasik otomobil tutkunlarının bu yarışmamızda çok güzel iki gün geçireceklerine inancım sonsuz" dedi.



40'ın üzerinde otomobilin katılımının beklendiği yarışa, 1934-1974 yılları arasında üretilmiş otomobiller katılacak.



Yarış, 18 Nisan Cumartesi günü Seyrantepe-Silivri, 19 Nisan Pazar günü ise Seyrantepe-Sapanca Gölevi arasında yapılacak. Yarışın ödül töreni ve Gala Yemeği ise 23 Nisan Perşembe günü Fenerbahçe Parkı'ndaki Romantika'da gerçekleştirilecek.

