Turhan Selçuk son yolculuğuna uğurlandı

T24 - Karikatürün usta ismi ve Cumhuriyet gazetesi çizeri Turhan Selçuk, bugün gazetenin Şişli'deki merkez binasında saat 14:00'te düzenlenen törenin ardından toprağa verileceği Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine uğurlanacağı belirtildi.



Dünya karikatüründe unutulmayacak izler bırakarak aramızdan ayrılan Turhan Selçuk, siyasetçisinden sivil toplum örgütü yöneticisine, eğitimcisinden sanatçısına kadar toplumun tüm kesimleri tarafından saygıyla anılmaya devam ediyor. Cumhuriyet gazetesinin İmtiyaz Sahibi ve Başyazarımız İlhan Selçuk, Turhan Selçuk’un eşi Ruhan Selçuk, Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız ve yöneticilerimize gönderilen mesajlarda, Turhan Selçuk’u yitirmenin üzüntüsü dile getirildi. 10.Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de Turhan Selçuk’un Türk Aydınlanması için önemli bir çizer olduğunu belirterek “Türk aydınlarının ve Cumhuriyet çalışanlarının üzüntülerini paylaşıyorum” dedi.



• Devlet Bakanı Egemen Bağış: Karikatür dünyamızın önde gelen isimlerinden olan Selçuk takdir ve saygıyla anılacaktır.



• AKP Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Tüzmen: Usta karikatürist Selçuk’un vefat haberini üzülerek aldım. Kederli ailesi ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı dilerim.



• AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik: Ünlü karikatüristlerimizden Selçuk’un vefat ettiğini teessürle duymuş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, basın camiasına, sevenlerine ve Cumhuriyet gazetesi mensuplarına başsağlığı dileriz.



• CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek: Karikatür dünyasının duayeni Selçuk’un vefatından büyük üzüntü duydum.



• CHP İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu: Türk mizahının büyük ustası, çizginin dâhisi, Aydınlanma devriminin öncülerinden kişilikli ve erdemli insan Selçuk’un kaybı nedeniyle Cumhuriyet ailesine başsağlığı diliyorum.



• CHP İstanbul Milletvekili Necla Arat: Karikatür dünyasından bir yıldız kaydı. Sanat dünyamızın ve Cumhuriyet ailesinin acısını paylaşıyor, Selçuk ailesine başsağlığı dileklerimi iletiyorum.



• CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Nur Serter: Değerli kardeşimiz, Türk karikatür sanatının büyük ustası Turhan Selçuk’un kaybından büyük üzüntü duydum.



• CHP İzmir Milletvekili Oğuz Oyan: Türkiye ve dünya karikatürünün dâhilerinden, yeri doldurulması mümkün olmayan Turhan Selçuk’u yitirmenin derin üzüntüsüyle Cumhuriyet ailesine başsağlığı diliyorum.



• CHP Muğla Milletvekili Fevzi Topuz: Türkiye’de mizaha yön veren yapısıyla toplumsal sorunları en iyi şekilde irdelerken siyasi hicvi de başarılı şekilde sanatına yansıtmıştır. Turhan Selçuk’un asla yeri doldurulamayacaktır. Hiçbir döneminde hiç kimseye, kuruma ve kuruluşa taviz vermeden halktan ve Aydınlanmadan yana tavır koyan Turhan Selçuk yolumuzu aydınlatıyor.



• Eski Devlet Bakanı Ufuk Söylemez: Cumhuriyet gazetesinin değerli çizeri saygıdeğer insan Turhan Selçuk’un vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Ailesine ve Cumhuriyet gazetesi çalışanlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum.



• Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık: Turhan Selçuk “Söz Çizginin” başlığıyla Cumhuriyet’te, demokrasiye, insan hak ve özgürlüklerine verdiği destek, baskıya, zulme ve anti-demokratik her türlü yaptırıma karşı gösterdiği direnişle asla unutulmayacak. Mizahın nasıl toplumsal ve halkçı bir damardan beslendiğini gösteren büyük ustayı sonsuzluğa uğurlamanın üzüntüsünü yaşıyoruz.



• İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Aydın kimliği ve yurtseverliğini zekice yansıttığı çizgilerinde hayranlıkla izlediğimiz Turhan Selçuk’un vefatı, Türk karikatürü için hiç kuşku yok ki, çok önemli bir kayıptır. Selçuk’un çizgileri ile oluşturduğu aydınlığın, hem halkımızın hem de karikatürümüzün yolunu aydınlatmaya devam edecek olması ise ortak acımızı bir nebze de olsa hafifletmektedir.



• Emekli Diplomat Daver Darende: Çağımızın en büyük çizerini, Kemalist devrimin yılmaz savunucusu gerçek bir aydını kaybettik.



• Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen: Ulusumuzu gülerken derin derin düşündüren çizgilerin sahibi, Türk karikatürünün büyük ustası, aziz dostum ve ağabeyim Turhan Selçuk’u kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim.



• Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen: Özgürlük ve demokrasiyi çizmekten yorulmayan, mizahımızın usta kalemi Selçuk’u kaybetmenin acısını paylaşıyoruz.



• Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç: Yeri doldurulamayacak büyük bir üstadı kaybettik.



• Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Dursun Atılgan: Laik, halka dayalı, demokratik, üniter, sosyal ve saygın bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne inançla sahip çıkmada örnek olan Turhan Selçuk’un aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz.



• Avcılar Belediye Başkanı Mustafa Değirmenci: Türk mizahının duayeni ağabeyimiz Sayın Turhan Selçuk’un vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Selçuk’un ailesinin acısını paylaşır, merhuma Allah’tan rahmet, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dilerim.



• Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi: Türk mizahının duayenlerinden Turhan Selçuk özelikle Abdülcanbaz tiplemesiyle toplumsal sorunları kamuoyuna aktardı. Ülke sorunlarına karşı duyarsız kalmayan, yabancılaşmayan, sorunları gülümseterek düşündüren çizgileriyle anlatan Turhan Selçuk’un yaşamını yitirmesi başta Türk mizahı olmak üzere hepimiz için büyük kayıptır.



• CHP Samandağ İlçe Başkanı Fırat Yılmaz: Siyasi ve toplumsal olaylara mizahi bir üslupla yaklaşan ve çizimleri Cumhuriyet gazetesi ile özdeşleşmiş Türkiye’nin en önemli değerlerinden olan karikatürist Turhan Selçuk’a Allah’tan rahmet, ailesine ve siz Cumhuriyet gazetesine sabır diliyorum.



• TKP: Bir aydın kuşağı içinde önemli yeri olan, ülkemiz politik mizahının, politik düşüncesinin yaratıcı kalemlerinden, Cumhuriyet gazetesinin emekçilerinden Selçuk’un acı kaybı nedeniyle tüm Cumhuriyet çalışanlarına ve kardeşi İlhan Selçuk’a başsağlığı diliyoruz.



• Eski Ürgüp Belediye Başkanı Bekir Ödemiş: Uzun yıllar devam ettirilip bugün maalesef yapılamayan Ürgüp’te düzenlenen yarışmalarda ödül alan gençlerden nice Turhan Selçuk’lar çıkmasını diliyorum.



• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Gazetenizin değerli çizeri, Türk mizahının önde gelen isimlerinden Selçuk’un vefatından derin üzüntü duydum.



• DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi: Türk mizahının önde gelen isimlerinden, Türkiye’de mizaha yön veren usta karikatürist, gazeteci, aydın insan, değerli ağabeyimiz Turhan Selçuk’u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.

