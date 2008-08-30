Turhal'da havai fişek faciası

TOKAT'ın Turhal İlçesi'nde düzenlenen festivalde, iyi sabitlenmeyen havai fişeklerin patlaması sonucu AKP Tokat Milletvekili Dilek Yüksel'in de aralarında bulunduğu 13 kişi yaralandı.





Tokat'ın Turhal ilçesi şehir stadında festival kapsamında düzenlenecek olan Oğuz Yılmaz ve İsmail Y.K. konseri öncesi Turhal Belediye Başkanı Ali Gözen'in konuşma yapmak için sahneye çıktığı sırada, sahnenin ön tarafına yerleştirilen havai fişekler görevlilerce patlatıldı. İyi sabitlenmyen hava fişekler, konseri izlemeye gelen davetliler ile vatandaşların bulunduğu bölüme sıçradı.



Olayda, AKP Tokat Milletvekili Dilek Yüksel ile 3 polis ve 2 vatandaş hafif yaralandı. Milletvekili Dilek Yüksel o sırada yanında bulunan AKP Tokat Milletvekili Hüseyin Gülsün'ün yardımıyla hastaneye götürüldü. Diğer yaralılar da ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



AKP'Lİ VEKİL AMELİYATA ALINDI



Turhal Belediyesi tarafından düzenlenen, Kültür Sanat Festivali konserinde yere sabitlenmediği için düşerek patlayan havai fişek kazasında, yaralı sayısı 13 olarak açıklandı. Sağ kulağından yaralanan AKP Tokat Milletvekili Dilek Yüksel, Turhal Devlet Hastanesi'nde gördüğü ilk tedavi sonrası Tokat Medical Park Hastanesi'ne getirildi. Kulağında doku zedelenmesi olan Yüksel burada ameliyata alındı. Kazada yaralanan 11 yaşındaki Burak Erdoğan ise Tokat Dr.Cevdet Aykan Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, diğer yaralılar ise ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Yaşanan kaza sonrasında sanatçılar Oğuz Yılmaz ve İsmail YK'nın vereceği konser de iptal edildi.



ORGANİZATÖRÜN OĞLU AĞIR YARALI



Tokat Dr. Cevdet Aykan Devlet Hastanesi'nde ameliyata alınan 11 yaşındaki Burak Erdoğan'ın karaciğerinden ağır yaralandığı ve durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Burak Erdoğan'ın, havai fişek organizasyonunun gerçekleştiren firmanın sahibinin oğlu olduğu öğrenildi.



Kaza sonrasında açıklama yapan Turhal Belediye Başkanı Ali Gözen, "Şelale olarak bilinen havai fişeğin patlaması sonucu 13 hemşerimiz yaralandı, hastanemizin yoğun çalışması sonucunda bir çocuk ve milletvekilimiz hariç taburcu edildi. Bir çocuk ise Tokat'a sevk edildi. Hayati tehlikesi olup olmadığı henüz net değil. Konserimiz iptal edilmiştir. Milletvekilimiz Dilek Yüksel hanım ise kulağında doku kaybı olmuş ve ameliyata alınmıştır. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun diyorum" dedi.



AKP Tokat Milletvekili Hüseyin Gülsün de kazanın teknik bir hatadan ötürü meydana geldiğini belirtti.



