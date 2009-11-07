Turgut'u şikayete gitti, kendini zor kurtardı

Serdar Turgut'u şikâyet için gelen Rojin'in, hakkındaki bir arama kararı nedeniyle gözaltına alınmamak için apar topar adliyeden uzaklaştığı ileri sürüldü.



Akşam yazarı Serdar Turgut'un köşesinde "Dağa kaldırıp seks kölesi yapardım" diye hakkında yazdığı şarkıcı Rojin'in, Diyarbakır 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce yaklaşık 1 yıldır arandığı ortaya çıktı.



Rojin'in Bakırköy Adliyesi'ne geldiğini öğrenen Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi, 'terör örgütü propagandası' yapmak suçundan aranan şarkıcının acilen yakalanmasını istedi. Şikâyet için geldiği savcının adliye polisini arayarak yakalanmasını istediği Rojin, zor anlar yaşadı. Ancak şarkıcının yargılandığı davadan beraat ettiği halde gerekli işlemin yapılmadığı tespit edildi. Polis, gerçek anlaşılınca Rojin'i serbest bıraktı. Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi kayıtlarda düzeltme yapmadığından Rojin halen aranıyor.



Rojin Ülker hakkında, Diyarbakır'da yaptığı bir konuşmadan dolayı "yasadışı (PKK) örgüt propagandası yapmak" suçundan soruşturma açıldı. Şarkıcı ifade vermeye gitmeyince Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi 12 Şubat 2008 tarihinde yakalama kararı çıkardı. Ancak sanatçının adresi tespit edilemediği için bugüne kadar yakalanamadı. Rojin Ülker geçtiğimiz günlerde yazar Serdar Turgut hakkında suç duyurusunda bulunmak için Bakırköy Adliyesi'ne geldi. Rojin'in adres bilgileri UYAP'a girildiğinde Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi harekete geçerek sanatçının Ataköy'de oturduğu gerekçesiyle yakalama kararını Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Gönderilen yazıda "Halen Ataköy 5. Kısım'daki adresinde ikamet eden Rojin Ülker'in bu adresten temin edilerek hakkındaki yakalama kararının infazının çok acele yerine getirilmesi rica olunur." denildi. Savcılık, bu yazıyı Ataköy Polis Merkezi'ne gönderdi ve Rojin'in adresinden alınarak infazının yerine getirilmesini talep etti. Rojin Ülker, mahkemeye giderek ifade verince hakkındaki yakalama kararının düşümü yapıldı. Rojin'in terör örgütü propagandası yapmak suçundan hakkında açılan davadan beraat ettiği de belirlendi.



Şarkıcının avukatı Mücteba Kılıç, Rojin'in bu yanlışlık sebebiyle çok yıprandığını söyledi. Kılıç, "Bu kadar basit bir işlem niçin bir yıldır yapılmadı?" sorusunu yöneltti.