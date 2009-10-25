Turgutreis'i sağnak yağış vurdu!

Bugün sabaha karşı aniden bastıran ve yaklaşık 20 dakika süren sağanak yağış, Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Turgutreis beldesinde sokakları Venedik'e çevirdi.



Turgutreis çarşı merkezinde, aralarında bir fırının da bulunduğu 8 işyeri, 10'a yakın ev ve 2 oteli su bastı.



Bazı yollar Akçaalan Dağı'ndan gelen sel suları nedeniyle tahrip oldu, caddeler göle döndü.



Otellerin havuzları ve alt katlarındaki odalar sel suları altında kaldı.



Yazlık villaların alt katlarını da su bastı. Villa sahiplerinin çoğunun Bodrum'da olmaması nedeniyle içeri girilemedi.



Turgutreis Belediyesi zabıta ve itfaiye ekipleri yaklaşık 4 saat boyunca kurtarma çalışmalarını sürdürdü.



AYDEM ve Türk Telekom ekipleri sağanak yağışlardan meydana gelen arızalar nedeniyle alarma geçti, gün boyunca çalıştı.



Turgutreis Belediyesi İtfaiye Amiri Zekeriya Bayırlı, "Meteoroloji'den aldığımız bilgi doğrultusunda işletmeleri ve vatandaşlarımızı zamanında uyarıp, ekiplerimizi sel öncesi 24 saat alarma geçirdik, her türlü tedbiri aldık, sağanak başlar başlamaz harekete geçmemiz, zararın büyük olmasını önledi. Ekiplerimiz yine de günün 24 saati vatandaşlarımızı bilgilendirip ihbarlara anında müdahale ediyor" diye konuştu.