Turgutluspor'un tesellisi iyi futbol

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta Kocaelispor\'a deplasmanda 2-1 yenilen Turgutluspor\'un teknik direktörü Erdal İşkar, iyi futbol sergiledikleri maçtan puan alamadıkları için üzüldüklerini belirtti.

Kocaelispor karşısında oynanan futboldan ve mücadeleden memnuniyetini dile getiren Erdal İşkar, \"Maçın ilk 15 dakikasında seyirci desteğiyle baskı kurduk. Daha sonra oyunu dengeledik. Fatih\'in direkten dönen şutu var. İki yüzde yüz gol pozisyonundan yararlanamadık. Maçın geneline baktığımızda iyi mücadele ettik. Biz atamadık onlar attı. Bu maçı unuttuk. Artık Bayburt İl Özel İdare maçına hazırlanacağız\" dedi.

Kaleci Cihan\'ın sakatlığı bulunan kırmızı siyahlılarda, Kocaelispor maçında sakatlanan Kadir ve Mustafa Özgen\'in durumları yapılacak kontrol sonrası netleşecek.



