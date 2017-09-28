Turgutluspor'un liderlik keyfi

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)- TFF 3\'ncü Lig\'e 1 yıllık aradan sonra tekrar dönen Turgutluspor, 2\'nci Grup\'taki 5 hafta sonunda liderlik koltuğunu devralmanın sevincini yaşıyor.

Son maçta Muğlaspor\'u evinde önemli oyuncuları Efşan ve Aziz\'den yoksun olmasına rağmen 2-1 yenmeyi bayaran Turgutluspor, 3 galibiyet, 2 beraberlikle namağlup 11 puan topladı, zirvenin yeni sahibi oldu. Teknik direktör Özgün Kaya yönetiminde fırtına gibi esen Turgutlu\'da futbolcular, Muğla mücadelesi sonrası galibiyet ve liderliği soyunma odasında kutladı.

Teknik direktör Özgün Kaya, zorlu maçı eksiklerine rağmen kazandıklarını belirterek, \"Kırmızı kart cezalısı oyuncularımız vardı ancak oynayan tüm futbolcularıma güvenim tamdı. Hem yorgun hem eksiktik ama kazanmayı bildik. Lider olduk ancak bunun sorumluluğu ve stresi daha yüksek. Oyuncularımızı bu yönde de çalıştıracağız, sakin kalmalarını sağlayacağız\" dedi.

Turgutluspor Başkanı Hakan Sezer de alınan galibiyetin çok anlamlı olduğunu ifade ederek, \"Aslanlar gibi mücadele edip kazandık\" diye konuştu.

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