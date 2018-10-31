Turgutluspor'da Gölcükspor hazırlığı

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA) -

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta geçen hafta evinde Fatsa Belediyespor\'u yenerek küme düşme hattından çıkan Turgutluspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Gölcükspor maçına odaklandı.

Fatsa galibiyetiyle camianın yüzü gülerken, oyuncuların neşeli ve istekli çalışmaları teknik direktör Ahmet Duman\'ı sevindirdi.

Gölcükspor maçıyla galibiyet serisi yakalamayı hedeflediklerini belirten Ahmet Duman, \"Bir an önce alt sıralardan uzaklaşmak istiyoruz\" dedi.

Gölcükspor\'da cezası biten Melih forma giyebilecek, tedavileri süren Fatih ve Güner kadroda yer almayacak.