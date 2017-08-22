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Spor

Turgutluspor-Utaş Uşakspor: 3-2 (Ziraat Türkiye Kupası)

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA) STAT: 7 Eylül HAKEMLER: Levent Balcı (xx), Birkan Çanakcıoğlu (xx), Barış Sun (xx) TURGUTLUSPOR: Ömer Faruk (xx)- Oğuz (xxx) (Dk

22 Ağustos 2017 21:05

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)
STAT: 7 Eylül
HAKEMLER: Levent Balcı (xx), Birkan Çanakcıoğlu (xx), Barış Sun (xx)
TURGUTLUSPOR: Ömer Faruk (xx)- Oğuz (xxx) (Dk.82 Oğuzhan), Ramazan (xxx), Muhammed (xx), Mustafa (xx), Emre (xxxx), Kadir (xxx), Berkay (xx) (Dk.64 Fatih Somuncu xxx), Ferdi (xx), Yaşar (xxx), Aziz (xxxx) (Dk.90+4 Rıdvan)
UTAŞ UŞAKSPOR: Yağızcan (x)- Levent (x), Emrah (xx), Çağrı (xx), Ahmet (xx), Kerem (x), Nurettin (xx), İbrahim (x) (Dk.66 İsmail x), Doğan Seçkin (xx) (Dk.63 Ekrem x), Özgen (xx), Halil İbrahim (x) (Dk.74 Şahin x)
GOLLER: Dk.6 Doğan, Dk.13 Çağrı (Utaş Uşak), Dk.26 Yaşar, Dk.44 Emre, Dk.76 Aziz (Turgutluspor)
SARI KARTLAR: Muhammed (Turgutluspor)
ZİRAAT Türkiye Kupası 1\'inci Tur maçında Turgutluspor evinde Utaş Uşakspor\'u, 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup ederek tur atladı. Konuk takımın gollerini 6\'ıncı dakikada Doğan, 13\'üncü dakikada Çağrı kaydederken, Turgutluspor\'un gollerini 26\'ıncı dakikada Yaşar, 44\'üncü dakikada Emre, 76\'ıncı dakikada Aziz attı. Turgutluspor\'un, 30 Ağustos\'ta 2\'nci turda karşılaşacağı rakibi yarın yapılacak kura çekimi sonucunda belli olacak.
 

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