Turgutluspor-Pazarspor: 1-1 

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA) -
STAT: 7 Eylül
HAKEMLER: Erdem Temel (xx), Harun Öztekin (xxx), Ahmet Oğuz Yılmaz (xxx)
TURGUTLUSPOR: Ömer Faruk (xx) - Yaşar (xxx), Efşan (xxx), Mustafa (xxx), Kadir (xx) (Dk. 67 Fatih xx), Aziz (x) (Dk.80 Berkay x), Ferdi (xx), Ramazan (xx), Muhammed (xx), Emre (xxx), Oğuz (xx) (Dk. 67 Mehmet xx)
PAZARSPOR: Salih (xx) - Emrecan (xx), Önder (xxx) (Dk. 88 Muhammed), Maksut (xx), Sinan (xx), Turgay (xx) (Dk. 90+4 Cihat), Egemen (xx), Fatih (xx), Ufuk (xx), Taha (xx), Mahmut (xxx) (Dk. 70 Mehmet Aytemiz x)
GOLLER: Dk. 32 Mahmut (Pazarspor) -Dk. 36 Yaşar (Turgutluspor)
SARI KARTLAR: Ferdi, Oğuz, Mustafa, Emre (Turgutluspor), Emrecan, Önder, Egemen (Pazarspor)
TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta lider Turgutluspor, evinde takipçisi Pazarspor\'la 1-1 berabere kalarak namağlup unvanını korudu. Maçın 32\'nci dakikasında Mahmut\'un golüne engel olamayan Turgutluspor, 36\'ncı dakikada Yaşar\'la skoru eşitledi. Bu skorla puanını 15\'e çıkaran kırmızı-siyahlılar liderlik koltuğunu bırakmadı.
21\'inci dakikada Turgutluspor atağında ceza alanı dışında topla buluşan Aziz\'in sert vuruşunda kaleci Salih topu kornere çeldi.
22\'nci dakikada ev sahibi ekibin kullandığı kornerde ceza sahasındaki Ferdi kafayla harika vurdu, top üst direkten döndü.
29\'uncu dakikada Pazarspor atağında Turgay\'ın ortasında Emrecan\'ın kafa vuruşunnda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
32\'nci dakikada Turgutluspor ceza alanına atılan derinlemesine topa Mahmut düzgün vurdu, top filelerle buluştu: 0-1.
36\'ncı dakikada skor eşitlendi. Turgutluspor kontratağında savunmanın arkasına sarkan Yaşar, kaleciyle karşı karşıya kaldı ve net bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-1
66\'ncı dakikada Turgutlusporlu Efşan\'ın sol kanattan ortaladı. Yaşar altı pasın içinde müsait durumda topu auta yolladı.
Kalan dakikalarda iki takımın atakları sonuç vermeyince müsabaka 1-1 sona erdi.