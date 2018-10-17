Turgutluspor-Muğlaspor: 1-0

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)

STAT: 7 Eylül

HAKEMLER: Tarık Güldal (xxx), Ferhat Dalgıç (xxx), Mehmet Kirişçioğlu (xxx)

TURGUTLUSPOR: Cihan (xxx) - Emre (xxxx), Fatih Çakır (xx) (Dk. 61 Çağrı xxx), Özkan (xxx) (Dk. 90 Mustafa Yılmaz), Melih (xxxx), Furkan (xxx), Gökhan (xxxx), Tayfun (xxx), Zihni (xxx), Necmi (xxx), Yusuf (xxx) (Dk. 61 Tugay xxx)

MUĞLASPOR: Barış Başkan (xx) - Polat (xx), Mustafa (xx), Berkay (x) (Dk. 70 Rıdvan x), Ramazan (xx), Zeki (xx) (Dk. 80 Yağız x), Osman (x), Barış Sabancı (xx), Sinan (x) (Dk. 70 Berk x), Fırat (x), Hakan Can (xx)

GOL: Dk. 63 Melih (Turgutluspor)

SARI KARTLAR: Tayfun, Melih (Turgutluspor), Ramazan, Mustafa, Fırat, Polat, Barış (Muğlaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 90+2 Melih (Turgutluspor)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta Turgutluspor üst üste aldığı 3 mağlubiyetin ardından evinde çıktığı Ege derbisinde Muğlaspor\'u 1-0 yenerek düşme hattından kurtuldu. Ev sahibi ekip 63\'üncü dakikada Melih\'in golüyle sonuca giderken 8 puana ulaşıp 15\'inci sıraya yükseldi. Melih müsabakanın 90+2\'nci dakikasında ikinci sarı kartan kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Galibiyet hasreti 3 haftaya çıkan Muğlaspor ise son 2 deplasman maçından puan çıkaramadı ve 11 puanla 7\'nci basamakta kaldı.

8\'inci dakikada ev sahibi ekipten Fatih\'in serbest vuruşunda ceza alanı içerisinde topla buluşan Melih\'in zayıf kafa vuruşunda top kaleci Barış\'ta kaldı.

15\'inci dakikada Turgutluspor atağında Özkan sağ kanattan ortaladı, Melih kafayı vurdu, meşin yuvarlağı kaleci Barış bloke etti.

23\'üncü dakikada Yusuf soldan kesti, Melih bir kez daha kafayı çaktı, top direkten döndü. İlk yarı 0-0 sona erdi.

63\'üncü dakikada Turgutluspor golü buldu. Çağrı\'nın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Melih düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

78\'inci dakikada Özkan ile verkaç yapan Melih rakibini geçtikten sonra yerden sert vurdu, kaleci Barış gole izin vermedi.

81\'inci dakikada Muğlaspor etkili geldi. Barış\'ın soldan ortasında boşta kalan topa Fırat\'ın vuruşu üstten auta gitti.

Maçı Turgutluspor 1-0 kazandı.

