Turgutluspor liderliğini korumak istiyor

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU, (DHA)- TFF 3\'ncü Lig 2\'nci Grup\'ta 5 maçta 11 puan toplayıp liderlik koltuğuna oturan Turgutluspor, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Ergene Velimeşespor\'u da yenip ilk sıradaki yerini korumak istiyor.

Turgutluspor\'da kart cezalarını tamamlayan Aziz ve Efşan\'ın kadrodaki yerlerini alması beklenirken, Başkan Hakan Sezer, \"Takımımız iyi yolda. Her geçen hafta seviyemiz yükselecek. Zorlu bir periyoda giriyoruz. Lider olduğumuz için mutluyuz ama önemli olan konumumuzu koruyabilmek. Ergene Velimeşespor deplasmanından da 3 puanla döneceğiz. Teknik ekip ve futbolcularımıza güvenimiz tam\" diye konuştu.