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Spor

Turgutluspor ışık verdi

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)- ZİRAAT Türkiye Kupası 1'inci Tur'da evinde Utaş Uşakspor'u 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 yenen Turgutluspor, hem üst tura çıkmanın hem de sezona moralli başlamanın sevincini yaşıyor

23 Ağustos 2017 14:45

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)- ZİRAAT Türkiye Kupası 1\'inci Tur\'da evinde Utaş Uşakspor\'u 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 yenen Turgutluspor, hem üst tura çıkmanın hem de sezona moralli başlamanın sevincini yaşıyor.
Teknik Direktör Özgün Kaya güçlü bir rakibi elediklerini belirterek, \"Kupa, Turgutlu\'nun isminin duyulması açısından önemli. Ancak ligi daha fazla önemsiyoruz. Cumartesi günü kendi sahamızda Yeşil Bursa\'yı mağlup ederek sezona 3 puanla başlamak istiyoruz. Eksiklerimiz var ancak  mücadeleden memnunum\" dedi.
Başkan Hakan Sezer ise galibiyeti hafta içi olmasına rağmen kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlara armağan etti.
Öte yandan Turgutluspor\'da bir kez daha sakatlık şoku yaşadı. İdmanda ayağı kıralan Fatih Üsküplü\'nün ardından kupa maçında forma giyemeyen sol bek Efşan\'ın adalesinde yırtık tespit edildi. Efşan\'ın da en az 1 ay yeşil sahalardan uzak kalacağı açıklandı. 

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