Turgutluspor 3 puan hedefliyor

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)

TFF 3. Lig 3. Grup\'ta sezona zirve hesaplarıyla başlayan Turgutluspor, geride kalan 9 haftada 19 puan kaybederek istediği çıkışı bir türlü yakalayamadı.

Ligde oynadığı 9 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde eden Turgutlu, attığı 11 gole karşılık 14 gol yedi. Düşme hattında kalan, bu hafta Fatsa Belediyespor\'la önemli 90 dakikada karşılaşacak kırmızı-siyahlılarda Fatih Çakır ve Güner\'in sakatlıkları bulunuyor. Teknik direktör Ahmet Duman, taraftarları önünde kesinlikle puan kaybına tahammülleri olmadığını belirterek 3 puandan başka bir sonuç düşünmediklerinin altını çizdi.