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Turgutluspor-1461 Trabzon: 0-3

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU, (DHA) STAT: 7 Eylül HAKEMLER: Alper Oran (xx), Ayhan Arısoy (xx), Ahmet Eken (xx) TURGUTLUSPOR: Ömer Faruk (x)- Yaşar (x), Efşan (x), Mustafa (xx), Kadir (x) (Dk

10 Aralık 2017 19:37

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU, (DHA)
STAT: 7 Eylül
HAKEMLER: Alper Oran (xx), Ayhan Arısoy (xx), Ahmet Eken (xx)
TURGUTLUSPOR: Ömer Faruk (x)- Yaşar (x), Efşan (x), Mustafa (xx), Kadir (x) (Dk. 74 Berkay x), Aziz (x) (Dk. 61 Fatih Somuncu x), Ferdi (x), Ramazan (x) (Dk. 61 Fatih Üsküplü x), Muhammed (x), Emre (xx), Oğuz (x)
1461 TRABZON: Ogün (xxx)- Yunus Emre (xx), Alihan (xxx), Yüksel (xxx) (Dk. 73 Alihan Aydın xx), Savaş (xx) (Dk. 70 Furkan xx), Yağızcan (xx), Semih (xxx), Melih (xx), Rasimcan (xxx), Aykut Sevim (xxx) (Dk. 90+1 Mahmut), Aykut Civelek (xx)
GOLLER: Dk. 50 Aykut Sevim, Dk. 80 (Penaltı) Rasimcan, Dk. 90+6 Alihan (1461 Trabzon)
SARI KARTLAR: Ramazan, Kadir (Turgutluspor), Aykut Sevim, Melih, Yüksel (1461 Trabzon) 
TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta Turgutluspor, evinde üst üste 4\'üncü yenilgisini 1461 Trabzon karşısında aldı: 0-3.
Turgutluspor, 7 Eylül Stadı\'nda 50\'nci dakikada Aykut Sevim, 80\'inci dakikada penaltıdan Rasimcan ve 90+6\'ncı dakikada Alihan\'ın gollerine engel olamadı. Haftaya zirve ortağı olarak giren Turgutlu, bu skorla 27 puanda kalarak 6\'ncı sıraya gerileyip Play-Off hattının bile dışına çıktı.
20\'nci dakikada ev sahibinden Yaşar önünde bulduğu topla ceza sahasına girip sert vurdu, top kaleci Ogün\'de kaldı.
22\'nci dakikada Yaşar\'ın kullandığı köşe vuruşunda top direkt kaleye yöneldi. Ogün güçlükle kornere çeldi.
35\'inci dakikada Turgutluspor atağında Ramazan\'ın aşırtma vuruşunu kaleci Ogün çataldan çıkardı.
İlk yarı golsüz bitti.
50\'nci dakikada konuk takım öne geçti. Aykut Sevim, ceza sahasına girip sol ayağıyla kaleci Ömer Faruk\'u avladı: 0-1.  
78\'inci dakikada Turgutluspor savunmasının arkasında atılan topa Aykut Sevim ve Mustafa birlikte hareketlendi. Mustafa topu kornere yollarken Aykut\'u da düşürdü. Hakem bu pozisyonda penaltıya hükmetti. Turgutluspor cephesi karara byük tepki gösterdi. Penaltıyı 80\'inci dakikada Rasimcan ağlara yolladı: 0-2. 
90+6\'ncı dakikada Turgutluspor savunmasının arkasına sarkan Alihan, aşırtma bir vuruşla skoru belirledi: 0-3.

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