Turgutlu'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, 1 kilo 160 gram esrar, 247 gram metamfetamin, ruhsatsız 2 av tüfeği ve 570 penez altın ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla İ.U.\'nun uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığını belirledi. İ.U., bir süre teknik ve fiziki takibe alındı. Takibin ardından dün saat 19.00 sıralarında harekete geçen jandarma, şüphelinin de bulunduğu İzmir plakalı bir otomobili durdurdu. İ.U. ve yanındaki E.Z., gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerleri ile otomobili ve evlerinde, özel eğitimli narkotik köpeği \'Vicdan\' ile yapılan aramalarda, toplam 1 kilo 160 gram esrar, 247 gram metamfetamin, ruhsatsız 2 av tüfeği ve 570 penez altın ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



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