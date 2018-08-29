Turgutlu'da 1 kilo 393 gram esrar ele geçirildi

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde durdurulan otomobilde ve içindeki 2 şüphelinin evlerinde yapılan aramada, toplam 1 kilo 393 gram esrar ele geçirildi.

Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün saat 18.00 sıralarında, Güney Mahallesi\'nde yol denetimi yaptı. Şüpheli görülen otomobil durdurulup arama yapıldı. Kontrolde, araçta 526 gram esrar ele geçirildi. Operasyonu sürdüren jandarma, şüphelilerin evlerinde de arama yaptı. \'Olta\' isimli jandarma köpeğiyle yapılan aramada, 867 gram esrar ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler N.A. ve M.K., adliyeye sevk edildi.



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