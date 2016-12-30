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Yaşam

Turgut Özal'ın kızı Zeynep Özal’ın altınları çalındı

Çalınan ziynet eşyalarının değerinin 350 bin lira olduğu iddia edildi

30 Aralık 2016 15:10

Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kızı Zeynep Özal'ın yaklaşık 350 bin liralık ziynet eşyaları İstanbul Sarıyer'deki evinden çalındı.

Sabah'ta yer alan habere göre Özal, bir site içinde bulunan sürekli ikamet etmediği evde sakladığı yaklaşık 350 bin lira değerindeki ziynet eşyalarının yerinde olmadığını fark etti. Ziynet eşyalarını son olarak iki ay önce kontrol eden Zeynep Özal durumu hemen polise bildirdi.

Kapı ve pencere zorlanmamış

Polisin ilk incelemesinde kapı veya pencerelerin zorlanmadığı belirlendi. İddialara göre eve giren bazı şüpheli isimler belirlendi ancak hırsızın kim olduğu net şekilde tespit edilemedi.

Anahtarı çalmış olabilirler

Hırsızlık olayının, evin anahtarlarını çalan veya kopyalayan kişi veya kişiler tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği ihtimalinin de incelendiği belirtildi. Emniyetin soruşturmasının sürdüğü ifade edildi. 

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