Turgut Özal soruşturmasında 54 kişiye takipsizlik

Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ölümünün suikast olduğu iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Savcısı Kemal Çetin tarafından başlatılan soruşturmada, 54 şüpheli hakkında dava açılmasına gerek görülmeyerek takipsizlik kararı verildi.

Savcı Çetin, emekli Orgeneral Hurşit Tolon’un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin şüpheli sıfatıyla ifadesine başvurmuştu. Soruşturmanın bir bölümünü tamamlayan savcı Çetin, dosyadaki belgeler, raporlar ve alınan ifadeler çerçevesinde 54 kişi hakkında, “Kamu adına kovuşturma yapmaya yeterli delil elde edilemediği anlaşılmakta” diyerek takipsizlik kararı verdi. Takipsizlik kararı, Özal’ın kızı Şerife Zeynep Özal ve oğlu Ahmet Özal’ın eşi Elvan Özal’ın da soruşturma kapsamında şüpheli olarak dinlendiğini ortaya çıkardı.