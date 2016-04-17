Turgut Özal, ölümünün 23. yıl dönümünde anıldı

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal için vefatının 23. yıl dönümü nedeniyle Topkapı'da bulunan Anıt Mezar'da anma töreni düzenlendi.

17 Nisan 1993 yılında hayatını kaybeden 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal mezarı başında devlet töreni ile anıldı. Törene Turgut Özal'ın eşi Semra Özal, oğulları Ahmet ve Efe Özal, torunları, diğer aile üyelerinin yanı sıra; Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, İstanbul Valisi Vasip Şahin, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Kıymetini sonradan anladılar"

Rahatsızlığı nedeniyle törene tekerlekli sandalyeyle katılan Semra Özal, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özal'ın ölümünün üzerinden 23 sene geçtiğini ifade eden Semra Özal, bir muhabirin "Anlaşılabildi mi?" sorusuna, "Herhalde sonradan daha iyi anladılar" dedi. Çok konuşmak istemediğini ve rahatsız olduğunu söyleyen Semra Özal, "Türkiye onu arıyor mu?" sorusuna ise, "Türkiye de arıyor dünya da arıyor. Siz aramıyor musunuz. Sizin aradığınız gibi millette arıyor onu. Ama kıymetini sonradan anladılar" diye konuştu.

Özal'ın hayatı hakkında yapılan sunumun ardından mezarı başına Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga tarafından çelenk bırakıldı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu. Törene katılanlar daha sonra Özal ailesine taziyelerini sundu. Tören, Kuran-ı Kerim okunmasının ardından sona erdi.

"Baba gibi görüyorlar"

Tören öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ahmet Özal ise Türkiye'nin birçok cumhurbaşkanı ve başbakan gördüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ancak 23 sene geçmesine rağmen törenin bu kadar kalabalık olması çok çarpıcı geliyor bana. Halkımızın onu istemesi, araması, özlemesi açısından. Her geçen gün bu biraz daha artıyor. Ancak bazen insanların ne yapmaya çalıştıkları ölümünden sonra anlaşılıyor. Hangi dengeleri tutmaya çalıştıkları. O da öyle bir insanmış. Allah rahmet eylesin. Günlük hayatında bile benim gibi birçok insan ki ben de öyle, 'Keşke burada olsaydı da şu konuda bir şey sorabilseydim.' dediğim çok zamanlar oluyor. Çünkü bugün Türkiye'nin yaşadığı dış dünya problemlerinde, Türkiye'de yaşanan problemlerde keşke onun fikrini alabilseydik. Bunu çok insan istiyor şu anda. Ben evladıyım ama Türkiye'de milyonlarca insanın onu baba gibi gördüğünü de biliyorum."

Törenin ardından vatandaşlar, Özal'ın mezarı başında dua etti. Ayrıca anıt mezar girişinde lokum ve gül suyu dağıtıldı.

Erdoğan: Özal, milletimizin gözünde müstesna bir yer edinmiştir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Özal'ın, ülkenin gelişmesi ve ilerlemesinde öncü rol oynadığını ve milletin gönlünde müstesna bir yer edindiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 23. yılı sebebiyle mesaj yayımladı.

Mesajında, Özal'ın ülkeye ivme kazandıran icraatları, demokratikleşme ve kalkınma sürecinde iz bırakan hizmetleriyle milletin takdirini kazandığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Merhum Turgut Özal, ülkemizin gelişmesi ve ilerlemesinde öncü rol oynamış, aziz milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir. 8. Cumhurbaşkanı'mız Turgut Özal'a vefatının yıl dönümünde Allah'tan rahmet niyaz ediyor, kendisini saygıyla anıyorum."

Davutoğlu: Özal, tarihi dönüşüme öncülük eden bir devlet adamıydı

Başbakan Davutoğlu, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 23. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Özal'ın tarihi dönüşüme öncülük eden önemli bir devlet adamı olduğunu belirtti.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 23. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, Özal'ın, ülkenin daha müreffeh, demokratik ve modern bir yapıya kavuşması yolunda tarihi dönüşüme öncülük eden önemli bir devlet adamı olduğunu belirten Davutoğlu, Özal'ın başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı dönemlerinde, Türkiye'nin dünyayla bütünleşmesine, değişim ve dönüşümüne yönelik büyük hizmetlerde bulunduğunu vurguladı.

Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Merhum Özal, milletiyle bütünleşen, onun değerleriyle hemhal olmuş bir devlet adamına bu aziz topraklarda nasıl sahip çıkılacağının da örneği olmuştur. Onun içten, samimi, her kesimi kucaklayan, yediden yetmiş yediye herkesle diyalog kurabilen üslubu unutulmayacak. Üstlendiği görevlerde ülkemize kazandırdığı değerlerle, yakın siyasi tarihimizin mümtaz şahsiyetleri arasında yer alan merhum Turgut Özal’ı vefatının yıl dönümünde rahmetle ve hürmetle yad ediyorum."

"Türk siyasetinde ve ekonomisinde önemli işlere imza attı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın özgün düşünceleri ve vizyonuyla Türkiye siyasetinde ve ekonomisinde önemli işlere imza attığını bilirdi.

Ağbaba, Sekizinci Cumhurbaşkanı Özal'ın vefatının 23. yılı dolasıyla yaptığı yazılı açıklamada, 17 Nisan'ın hem Malatya hem de Türkiye tarihinde önemli bir gün olduğunu belirtti.

Özal'a Allah'tan rahmet dileyen Ağbaba, "Turgut Özal, özgün düşünceleri ve vizyonu ile Türkiye siyasetinde ve ekonomisinde önemli işlere imza atmıştır. Malatyalılık kimliğini her platformda ortaya koyan ve bununla gurur duyduğunu ifade eden Özal, Malatya'nın İsmet İnönü'den sonra yetiştirdiği önemli değerlerden biri olarak hafızalarda yerini almıştır." ifadesini kullandı.

Ağbaba 17 Nisan 1978'de de Malatya Belediye Başkanı Hamid Fendoğlu'nun evine gönderilen bombalı paketin patlatılması sonucu gelini ve iki torunuyla katledildiğini hatırlatarak şöyle devam etti:

"12 Eylül'ün hazırlayıcısı önemli olaylardan biri olan Hamido'nun öldürülmesi ve ardından başlatılan Malatya olayları, toplumsal kaos yaratmak isteyenlerin hedeflerine ulaşmasında etkili olmuştur. 'Darbelerle hesaplaşacağız' diyenlerin ise Malatya olayları ve Hamido suikastının araştırılması ve aydınlatılması için bir adım atmamaları düşündürücüdür. Bu vesileyle Hamid Fendoğlu ve Malatya olaylarında hayatlarını kaybedenler ile Sekizinci Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’a Allah'tan rahmet, yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum."