Turgut Özal mezarı başında anıldı

T24 - Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal, ölümünün 18. yılında Topkapı'daki Anıt Mezar'da düzenlenen törenle anıldı.





Turgut Özal'ın anma törenine eşi Semra Özal, oğulları Ahmet ve Efe Özal, gelini Sinem Özal, torunları Merve Atasagun, Serra Özal, Uğur Ekren, Turgut Özal, Naz Özal, Cumhurbaşkanlığı adına Büyükelçi Hüseyin Avni Karslıoğlu, Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, Demokrat Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve kalabalık bir vatandaş grubu katıldı.





Saygı duruşuyla başlayan törende, Cumhurbaşkanlığı adına Büyükelçi Karslıoğlu anıta çelenk bıraktı.





Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özal'ın oğlu Ahmet Özal, babası Özal'ın vefatı üzerinden 18 geçmesine rağmen hala her yerde Turgut Özal'ın konuşulduğunu belirtti.





Türkiye'nin gelişmesiyle ilgili her şeyin başlangıç noktasının 1980'li yıllar olduğunun konuşulmaya devam edileceğini ifade eden Özal, ''İnşallah her geçen yıl kıymetinin daha da iyi anlaşılacağına inanıyorum. Anma törenindeki kalabalık, her yıl artarak devam edecek. Bazı insanlar Türkiye'de de dünyada da vefatından yıllar sonra anlaşılmaya başlanır. Rahmetli de onlardan birisidir. Yaptığı devrimler o yıllarda çok anlaşılmıyordu ama şu anda anlaşılmaya başlandı, her geçen gün biraz daha anlaşılacak'' dedi.





Bir gazetecinin, ''Turgut Özal'ın size bıraktığı miras neydi?'' sorusuna Ahmet Özal, şu yanıtı verdi:





''Ben rahmetliye vefatından altı ay önce, 'Türkiye'de senin yaptığın en büyük hizmet nedir sence?' diye sormuştum. 'Telekomünikasyon, yollar, otoban, ihracat, turizm, hangisi...' Bana aynen şunu söylemişti; 'Hiçbiri değil. Benim yaptığım en büyük icraat Türkiye'de insanların zihniyetini değiştirdim. Düşünmeyi, çalışmayı, yaşamayı değiştirdim'. Doğrudur. İnsanların zihniyeti değiştiği için Türkiye bu kadar hızlı kalkındı. Bugün Avrupa'nın 4. büyük ekonomisi haline geldi, inşallah Avrupa'nın birincisi de olabilir Türkiye. Onun hedefi ilk 10'a girmekti. Türkiye 1980'li yıllarda 14. büyük ekonomiydi. Türkiye'nin potansiyeli çok büyük, bana göre ilk 5'e de girer dünyada.'' Turgut Özal'sız 18 yılın nasıl geçtiği sorulan Semra Özal da, ''Hiç bana sormayın onu. 18 yılın nasıl geçtiğini Allah ile ben bilirim. Siz millet olarak ne düşünüyorsunuz? Onsuz bir 18 yıl... Ben onu çok arıyorum. Artan bir kalabalık var. Galiba onun kıymeti gittikten sonra daha iyi anlaşıldı. Bu kalabalık, bu saygı ve sevgi onu gösteriyor. Nur içinde yatsın'' diye konuştu.





Demokrat Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek de, Turgut Özal'ın milletin manevi değerlerine ve insanlığın ortak değerlerine bağlı bir kişi olduğunu vurguladı.





Turgut Özal sayesinde Türkiye'nin çağı yakaladığını ve bilgi çağına geçtiğini belirten Zeybek, bu özet tanımla Turgut Özal'ın Türk tarihindeki mümtaz yerini aldığını ifade etti.





Zeybek, milletvekili seçimlerine ilişkin soru üzerine, Türk milleti adına hayırlı gelişmeler olacağına inandığını dile getirdi.





Özal ailesinin taziyeleri kabul ettiği tören, Kuran-ı Kerim ve duaların okunmasıyla sona erdi.