İnebolu Kaymakamlığı, İnebolu Belediyesi'ne, yazar Turgut Özakman'a, ''Şu Çılgın Türkler'' adlı kitabında İnebolu halkının Kurtuluş Savaşı'nda göstermiş olduğu özveriye yer verdiği için hemşehrilik beratı verilmesini önerdi.Belediye başkanı İdris Güleç başkanlığında toplanan belediye meclisi, Turgut Özakman'a fahri hemşehrilik beratı verilmesi önerisini oybirliğiyle kabul etti.Belediye başkanı Güleç, Özakman'ın ''Şu Çılgın Türkler'' kitabıyla ilçeyi, kitabını okuyan milyonlarca kişiye tanıttığını belirterek, ''Özakman'a şükran borçluyuz. Fahri hemşehrilik beratını 13 Mart'ta Ankara'da düzenlenecek Kastamonu Günleri etkinliklerinde kendisine sunacağız'' dedi.