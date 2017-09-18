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Turgut Kazan: Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik 'FETÖ'cü olamaz, bunun en yakın tanığı HSK Başkan Vekili Yılmaz'dır!

"Fethullahçılarla mücadele ediyoruz diye sırf muhalifleri sindirmek için hukuk devleti ayaklar altına alınıyor"

18 Eylül 2017 22:47

Eski İstanbul Barosu Başkanı avukat Turgut Kazan İstanbul merkezli ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ile görüşmesinin ardından bir açıklama paylaştı.

"Fethullahçılarla mücadele ediyoruz diye sırf muhalifleri sindirmek için hukuk devleti ayaklar altına alınıyor" ifadelerinin yer aldığı açıklamada "Celal Çelik, FETÖ'cü olamaz bu gerçeğin en yakın tanığı HSK Başkan Veliki Mehmet Yılmaz'dır" denildi. 

Turgut Kazan, açıklamasında CHP Milletvekili İlhan Cihaner ile birlikte yarın (19 Eylül 2017) saat 11:00'de İstanbul Barosu'nda bir basın açıklaması yapacaklarını duyurdu. Turgut Kazan'ın açıklaması şöyle:

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