Turgut Kazan: Dolmabahçe'ye giden sanatçılar; Metin Akpınar, Müjdat Gezen ve Genco Erkal'ın sırf eleştirileri nedeniyle yargılandıklarını duydunuz mu?

Eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle iftar programına katılan sanatçılara seslenerek, "Dolmabahçe’ye giden “sanatçılara” sormak gerekiyor. Kars’taki İnsanlık heykeli neden kesilip atıldı hatırlıyor musunuz? Ve tiyatromuzun çok değerli sanatçılarından, önce Metin Akpınar’la Müjdat Gezen’in, sonra Genco Erkal’ın, sırf eleştirileri nedeniyle yargılandıklarını duydunuz mu?" dedi.

Kazan Twitter hesabından yaptığı eleştiriye şöyle devam etti:

"Asıl önemlisi, Cumhurbaşkanı vekilinin davalara katılarak, o sanatçılar için hapis cezası istediğini biliyor musunuz? Eğer biliyorsanız, demokrasilerde yaşanmış benzer bir örnek gösterebilir misiniz? Evet, “sanatçı” olduğunuza göre, bu konularda ne düşündüğünüzü merak ediyoruz."

İftar programına Orhan Gencebay, Bülent Ersoy, Hülya Avşar, Hakan Ural, Hülya Koçyiğit, İbrahim Tatlıses, Demet Akalın ve eşi Okan Kurt gibi isimler katılmıştı.