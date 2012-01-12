-Turgut Doğan Şahin, Bursaspor yolunda BURSA (A.A) - 11.01.2012 - Bursaspor'un, Ankaragücü'nün gözde futbolcusu Turgut Doğan Şahin'i transfer etmek için girişimde bulunduğu öğrenildi. Alınan bilgiye göre, yeşil-beyazlı yönetim, orta alanda her iki kanatta da oynayabilen, Gaziantepspor ve Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Turgut Doğan Şahin ile temasa geçti. Görüşmelerin olumlu geçtiği, prensip anlaşmasına varılan genç futbolcunun son pürüzlerin giderilmesi ve sözleşme imzalanması için Bursa'ya davet edildiği belirtildi. Ankaragücü Kulübü Genel Menajeri Hikmet Hacıoğlu, AA muhabirine görüşmeyi doğrularken, ''Şu an kesinleşmiş bir şey yok'' dedi.