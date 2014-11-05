TÜRGEV'in üniversite projesini protesto eden CHP'lier Milli Eğitim Komisyonu'nu terk etti

CHP, Mili Eğitim Komisyonu’nda TÜRGEV’in İbn-i Haldun Üniversitesi kurmasının yolunu açan tasarıda komisyonu terketti.

TÜRGEV’in üniversite kurmasına olanak sağlayan yasa tasarısının TBMM Milli Eğitim Komisyonu'ndaki görüşmelerinde AKP’liler yalnız kaldı. CHP’li üyeler toplantıyı terk etti. MHP’li Özcan Yeniçeri de, eleştirilerini sıraladıktan sonra komisyondan ayrıldı. AKP’li üyeler tasarıyı kendi aralarında görüşmek durumunda kaldı. Komisyonda söz alan CHP İstanbul Milletvekili Nur Serter, Tayyip Erdoğan’ın başbakan olarak imzasını taşıyan tasarının görüşülmesini hukuki ve etik bulmadığını belirterek geri çekilmesini istedi. Serter, CHP’li üyelerle birlikte verdiği önergenin gerekçesini şöyle açıkladı:

‘Yolsuzluklarla anılan bir vakıf’

“Üniversiteler Bilim kurumlarıdır. Yetiştirdikleri öğrenciler ise toplumun öncüleri ve yol göstericileridir. Öncülük; bilimsellik, yaratıcılık ve ahlaki değer yargılarının bileşkesidir.

Üniversitelerin kurucu vakıflarının sahip oldukları mal varlığının yeterliliğinden daha da önemli olan bu mal varlığının elde edilme yöntemleridir.

Üniversite kuran vakıfların geçmişi, o üniversitenin yetiştireceği öğrencilerin geleceğine ışık tutar.

Bilimin etik değerlerden bağımsız olmadığının en somut kanıtı, üniversitelerde ‘etik değerler komisyonlarının’ oluşumu ile belgelenmiştir.

Siyasi erkin baskıcı ve tehditkar yöntemleri ile oluşturulan şaibeli bir mal varlığına sahip olan TÜRGEV, adı yolsuzluklarla anılan bir vakıftır.

‘Zoraki bağış havuzundan beslendi’

Çıkar ve rant amaçlı zoraki bağışlarla mal varlığını hızla arttıran TÜRGEV’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aile bireyleri ve hısımlarından oluşan Genel Kurulu, bağış akışının en önemli etkeni olmuştur.

İSEGEV adı ile 1996 da kurulan Vakıf, 26.9.2011 de Bakanlar Kurulu kararı ile vergi muafiyeti kazanmış ve 15 yılda toplanamayan bağışı, bir aydan kısa sürede mal varlığına eklemiştir.

25.7.2012 de TÜRGEV adını alan vakfın AKP’den ihale alan iş adamlarının bağış havuzuna dönüştürüldüğü, kamuoyu tarafından çok iyi bilinmektedir.

Hukuki ve etik değerler ihlal edilerek şaibeli bir mal varlığına sahip olan TÜRGEV’in, bu nitelikteki bir mal varlığı ile üniversite kurması ve gençleri yetiştirmesi kabul edilemez.