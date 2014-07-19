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TÜRGEV'e 23 bin metrekarelik arsa 25 yıllığına bedelsiz tahsis edildi

Erdoğan’ın ‘hamdolsun birilerini rahatsız ediyor’ dediği vakfa bir arsa da Gaziantep’ten geldi

19 Temmuz 2014 11:13

Gaziantep Şahinbey Belediyesi, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın “Hamdolsun TÜRGEV birilerini rahatsız ediyor. Rahatsız olanın kimliği TÜRGEV’in istikametinin ne kadar doğru olduğunu göstermektedir” sözleriyle övdüğü Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’na (TÜRGEV) 23 bin 500 metrekarelik iki arsayı 25 yıllığına bedelsiz olarak tahsis etti.

17 Aralık sürecinde gündemden düşmeyen TÜRGEV’in önceki gün düzenlediği iftara katılan Erdoğan, şöyle konuşmuştu:

“TÜRGEV’in son dönemlerde kirli dillerde hafıza kayıtları kitli olan tipler tarafından çokça telaffuz edilmesinin nedeni kaydettiği bu başarıdan kaynaklanıyor. Hamdolsun TÜRGEV birilerini rahatsız ediyor. Benim için burada bir şey çok önemli. Kimler rahatsız oluyor? Rahatsız olanın kimliği TÜRGEV’in istikametinin ne kadar doğru olduğunu göstermektedir.

Özgür zihinlerin yetişmesinde katkı sağlayarak kendisine kayıtsız şartsız iman edilmesini isteyen örgütleri rahatsız ediyor. TÜRGEV milli ve manevi değerlerine sahip gençlik yetiştirmek için gayretle çalışıyor. Bu birilerini rahatsız ediyor.

TÜRGEV başkanı ve yönetim kurulundan bir ricam var. Lütfen bu birilerini rahatsız etmeye devam edin. Daha çok çalışın, daha çok hizmet verin ve sizden rahatsız olanları daha da çok rahatsız edin.”

 

Vakfa 25 yıllık bedelsiz tahsis

 

Fikret Kozok’un Cumhuriyet’teki haberine göre, Şahinbey Belediyesi, vakfa biri 6 bin 500, diğeri de 17 bin metrekare olmak üzere, toplam 23 bin 500 metrekarelik iki arsayı 25 yıllığına bedelsiz olarak tahsis etti.

Konuyla ilgili kararda şu ifadelere yer verildi:

“Belediyemize ait, ilçemizin Karataş ve Güneykent mahallelerinde bulunan 2 adet yurt yerinin, 5393 sayılı kanunun 75. maddesinin c ve b bendi ile 6360 sayılı kanunla değişik 19. maddesinin c bendine göre, Bakanlar Kurulu kararınca Kamu Yararına hizmet veren vakıf niteliğinde bulunan ve vergi muafiyeti olan, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’nın 04-04-2013 gün ve 24 sayılı yazılarına istinaden, yurt yapmak üzere bedelsiz olarak 25 yıllığına Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’na tahsisi hakkında teklif karar olarak yapılan oylaması neticesinde kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.”

Konuyu Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı ikinci birleşiminde gündeme taşıyan CHP’li üye Uğur Kalkan, Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na, TÜRGEV’e verilen arsaların toplam alanını sordu. Tahmazoğlu, TÜRGEV’e verilen arsaların birinin 6 bin 500, diğerinin ise 17 bin metrekare olmak üzere toplam 23 bin 500 metrekare olduğunu açıkladı.

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