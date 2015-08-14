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TÜRGEV kadınlara 'edep' eğitimi verecek!

Vakıf çatısı altında kurulan EDEP Merkezi, İslam alimeleri yetiştirmeyi hedefliyor

14 Ağustos 2015 15:18

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kızı Esra Albayrak ve oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetim kurulunda bulunduğu TÜRGEV, İstanbul'da EDEP Merkezi kurdu. Açılımı “Eğitime Destek Programı Merkezi” olan merkez sadece kadınlara eğitim verecek.

“İstanbul'un güzide bir mekanında tüm alanlardan lisans ve lisansüstü hanım öğrencilere eğitim imkanı” olarak sunulan programda,  Dil Eğitimi, İslami İlimler, Sosyal Bilimler, Edep-Takva başlıkları altında eğitimler düzenlenecek.

Taraf gazetesinde Sümeyra Tansel'in haberine göre; kadınlara, Adab-ı Muâşeret, Ahlak, Tasavvuf, Şemail konularında edep dersleri verilecek.

 

'Edeple gelen, lütufla gider'

 

Sloganı “Edeple gelen, lütufla gider” olan merkezin web sitesinde “sadece modern akademik eğitimi yeterli görmeyerek Doğu ve Batı ilimlerine vakıf küresel bir alim olmayı hedefleyen her öğrenci için eşsiz bir fırsattır” deniliyor.

Onur ve İhtisas olmak üzere iki farklı farklı programla eğitim vermeyi planlayan Merkez “zülcenâheyn İslam âlimeleri yetiştirmeyi” hedefliyor.

Merkezin sitesinde şu ifadelere yer veriliyor: “Beşerî ilişkilerde en güzel örneğimiz olan nebevî ahlakı temsil eden edep, amel ve takvanın en üst mertebesi olan ihsan vasıfları EDEP’in amacını özetleyen en temel kavramlardır. Bu vasıfları haiz başarılı Müslümanlar hanımlar, İslam ahlakını hayatının her alanına uygulayacak ve her işe İslam nazarından şuurla bakacaklardır.”

“Vakfın 5 yıllık onur programına katılan “alime adaylarına” yurtdışında Arapça eğitimiyle birlikte İslami ilimler ve sosyal bilimler dersleri, seçmeli farsça, Osmanlıca ve İngilizce kursları verilmesi öngörülüyor. Onur programı, vakfın sitesinde “geleceğin âlimeleri olacak hanım öğrencilere yönelik yapılan ilk akademik proje” olarak tanıtılıyor.

 

EDEP'in yurtları da var

 

Programa katılan kadınlar merkezin karşısındaki Edep Yurdu’nda kalıyor. 

EDEP Merkezi TÜRGEV’in yurtlarında kalan üniversite öğrencilerine de edep, ahlak, islami ve sosyal ilimler eğitimi veriyor.

Vakfın yönetim kurulunda Esra Albayrak’ın yanı sıra eltisi Şule Albayrak da bulunuyor.

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