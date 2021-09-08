Turgay Güler, hesabını onaylamayan Twitter'ı 'milli güvenlik sorunu' ilân etti

Akşam gazetesi yazarı Turgay Güler, hesabını onaylamayan Twitter'ın mesajını paylaşarak, "Oldu olacak bir de küfür etseydiniz! Bu artık bir mili güvenlik sorunudur!" dedi.

Twitter, Güler'in 'mavi tik' başvurusuna , "Merhaba, Twitter hesabının onaylanması için gönderdiğin isteği inceledik. Sağlanan kanıt saygınlık kriterlerimize uymadığı için bu hesap şu anda onaylanmayacak. Sonuç olarak, istekle ilişkili hesabın dikkate değer bir kişi, kuruluş veya marka olduğunu güvenilir bir şekilde onaylayamadık" yanıtını yolladı.

Hesabı onaylanmayan Güler, sosyal medya hesabından Twitter'a tepki gösterdi.

Güler, "Oldu olacak bir de küfür etseydiniz!!!! Twitter hesabımı onaylamamış bunu göndermiş. Yuh diyorum. Bu artık bir mili güvenlik sorunudur!" ifadelerini kullandı.