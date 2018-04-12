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Spor

Turgay Büyükkarcı: "Karşıyaka'nın gerçek sorunlarıyla uğraşmaya devam edeceğiz"

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, eski Başkan Mutlu Altuğ'un kongre iptali ve kuyyum atanması için açtığı davayla ilgili sessizliğini bozdu

12 Nisan 2018 16:58

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, eski Başkan Mutlu Altuğ\'un kongre iptali ve kuyyum atanması için açtığı davayla ilgili sessizliğini bozdu.
TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Karşıyaka\'da eski Başkan Mutlu Altuğ, 20 Ocak\'ta yapılan kongrenin iptal edilerek yönetime kayyum atanması için kulüp aleyhine dava açmıştı. Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, camiadaki tüm hukukçuların dava konusunu ele aldığını, birlikte savunma yapacaklarını dile getirdi.
Büyükkarcı, \"Biz işimize bakıyoruz. Kulübün bunca sorunu varken bir taraftan da kuyudaki taşı çıkartmak gereksiz yere enerjimizi alıyor. Biz Karşıyaka\'nın gerçek sorunlarıyla uğraşmaya devam edeceğiz\" dedi.
Göreve geldikten sonra Folkart Yapı\'nın desteğiyle futbol takımı için FIFA\'dan kararı çıkan 18 puan silme cezasının önüne geçtiklerini, Yaşar Holding\'in katkısıyla da basketbol takımının yoluna sorunsuz devam ettiğini söyleyen Büyükkarcı, \"Yönetimimiz de kendi içinden büyük mali kaynak oluşturuyor. Takımlarımıza, personelimize yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz. Cari borç dosyalarını kapattık. Stat, salon projeleri ve altyapıların büyümesiyle uğraşıyoruz. Kulübe yeni tenis kortları kazandırıyoruz. Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri\'ni baştan aşağı elden geçirdik. Balçık tarlası haline gelen antrenman sahasını ayağa kaldırdık. Şirketleşme görüşmelerini kılı kırk yararak sürdürüyoruz. Böyle özverili çalışan bir yönetim kurulu varken bu tip girişimlerin kulübümüzün önünü kesemeyeceğinin bilinmesini isteriz\" diye konuştu.

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