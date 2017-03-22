TÜRFAD: Türk futbolu uçurumdan yuvarlanmış haldedir

Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) Başkanı Sinan Vardar, önceki günkü Futbol Zirvesi'ne davet edilmemesini eleştirerek, "Türk futbolu uçurumun eşiğinde değil, artık uçurumdan yuvarlanmış haldedir" dedi.

Cumhuriyet gazetesinden Gürer Mut'un haberine göre, TÜRFAD yeni başkanı Sinan Vardar üyeler ile bir araya geldi. Beylerbeyi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında Türk futbolunun içinde bulunduğu krizi değerlendiren Vardar, krizi aşmak için futbol adamlarına görev düştüğünü belirtti.

Vardar yaptığı açıklamada, "TÜRFAD’a başkan olma sebebim futboldaki çarpık düzene karşı yeni bir hareket başlatmış olmamdır. Türk futbolunun içinde bulunduğu durumda hepinizin mâlumu. TÜRFAD’ın TFF’de 10 delegesinin, profesyonel futbolcuların ve hakemlerin oy hakkı geri alındı. Türk futbolu bu duruma geldi. Benim tek isteğim Türk futbolunu bundan sonra futbol adamlarının yönetmesidir. Çünkü futbol ile ilgisi olmaya insanlar Türk futbolunu bu hale getirmiştir. Evet bugün devlet elinden geleni yapıyor. Her yere statlar yapıyor. Ama dediğim gibi yönetenler sınıfta kalmış durumdadır” ifadelerini kullandı.

Futbol denildiğinde akla ilk gelen şeyin yabancı futbolcu transfer etmek olduğunu belirten Vardar, “Takımlarımızın sorunları belli, çoğunun sebebi aynı. Yabancı futbolculara yatırımlar yapılıyor. Sonuç olarak ligimiz Avrupa’nın en yaşlı ligi haline gelmiş durumda. Ülke adeta yabancı futbolcu mezarlığı gibi oldu” dedi. Yabancı transferlere belli bir standardizasyon getirmek gerektiğini belirten Vardar, transfer olacak oyuncuya belli bir yaş sınırı, ya da milli olma gibi belli kriterler getirilmesi gerektiğini belirtti. 2. Futbol Zirvesi’ne dair değerlendirmelerde de bulunan Vardar, “Dünkü zirveye maalesef ben ve benim gibi altyapıya önem veren isimler davet edilmedi. Ne oldu başkanlar konuştu Cumhurbaşkanı gidince tüm salon boşaldı. Oraya futbolu iyi bilen dünyaca ünlü değerli yöneticiler, CEO’lar gelmiş, bu insanlar boş koltuklara konuşmak zorunda kaldı. Görüyoruz ki Türk futbolunun şu an içinde olanların öğrenmeye de niyeti yok. Onun için bu işleri bıraksınlar. Türk futbolu uçurumun eşiğinde değil artık uçurumdan yuvarlanmış haldedir" ifadelerini kullandı.