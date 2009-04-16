Türel: Bakanlık beklentim yok, takdir Başbakan'ın

Antalya'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunu CHP'li Mustafa Akaydın'a kaptıran AKP'li Menderes Türel, hakkında çıkan ``Kültür ve Turizm Bakanı olacak'' iddialarıyla ilgili, ``Sayın Başbakanımızın takdiridir ama benim şahsen bu konuda bir beklentim söz konusu değil'' dedi.





Tatilini geçirdiği Antalya'nın turizm beldesi Belek'te kabinede yapacağı değişiklikler üzerine çalıştığı iddia edilen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel'i dışarıdan Kültür ve Turizm Bakanı olarak kabineye alacağı iddia edildi.



Türel, bakan olacağı iddiasıyla ilgili olarak, ``Şimdi Antalyamıza makam mevki sahibi olmadan nasıl hizmet edileceğinin en başarılı örneklerini verebilmek için arkadaşlarımızla planlamalarımızı yapıyoruz, konuşuyoruz, çalışıyoruz. Dolayısıyla konuyla ilgili benim bir şey söyleyebileceğim husus söz konusu değil'' dedi.



Menderes Türel, açıklamasında siyasete devam edeceğinin altını çizerken, ``Sayın Başbakanımızın takdiridir, ama benim şahsen bu konuda bir beklentim söz konusu değil'' dedi. Başbakan Erdoğan'ın kaldığı otelde önceki gün gerçekleşen 4 saatlik buluşmada bakanlık konusunun kesinlikle gündeme gelmediğini belirten Türel, şöyle dedi:



``Biz kendimizi memleket hizmetine adamışız. Bu memleket hizmeti için illa bir makam mevki sahibi olmaya gerek yok. Biz gazetecilik yaptığımız dönemde de yazdığımız yazılarla milletimize hizmet ediyorduk, daha sonra Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olarak, şehrin en önemli kanaat önderi olarak milletimize hizmet etmek için gayret ettik. Biz memleket hizmetinde olabilecek her türlü göreve, makam mevkiye gerek olmadan da hazırız. Bunun için de çalışırız. Bizim bütün gayretimiz milletimize hizmet etmektir.''

